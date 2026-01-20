आपके आधार कार्ड पर कोई और तो नहीं चला रहा सिम? 2 मिनट में ऐसे लगाएं पता और करें ब्लॉक

यह कोई काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। जालसाज दूसरों के आधार पर सिम निकालकर गलत कामों को अंजाम देते हैं और फंसता वह इंसान है जिसके नाम पर आईडी होती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसका एक बहुत ही आसान समाधान निकाल लिया है। आप घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं।