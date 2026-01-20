आपके आधार कार्ड पर कोई और तो नहीं चला रहा सिम? 2 मिनट में ऐसे लगाएं पता और करें ब्लॉक

Sanchar Saathi Portal SIM Check (Image: Gemini)
Sanchar Saathi Portal SIM Check: आज के दौर में आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल जिंदगी की चाबी बन गया है। बैंक खाता खुलवाना हो या नया सिम कार्ड लेना, हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इसी आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके कोई और तो सिम कार्ड नहीं चला रहा?
यह कोई काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। जालसाज दूसरों के आधार पर सिम निकालकर गलत कामों को अंजाम देते हैं और फंसता वह इंसान है जिसके नाम पर आईडी होती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसका एक बहुत ही आसान समाधान निकाल लिया है। आप घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं।
भारत सरकार का संचार साथी (Sanchar Saathi) पोर्टल पिछले काफी समय से डिजिटल सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस पोर्टल की मदद से आप न सिर्फ अपने नाम पर चल रहे फर्जी सिम का पता लगा सकते हैं, बल्कि उन्हें तुरंत बंद करने की रिपोर्ट भी कर सकते हैं।
वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप पर sancharsaathi.gov.in पोर्टल खोलें।
TAFCOP चुनें: होमपेज पर थोड़ा नीचे जाने पर आपको 'Citizen Centric Services' का सेक्शन दिखेगा। यहां 'Know Your Mobile Connections' (TAFCOP) पर क्लिक करें।
नंबर और कैप्चा: अब अपना मौजूदा मोबाइल नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें।
OTP वेरिफिकेशन: आपके नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे भरकर लॉगिन करें।
लिस्ट देखें: लॉगिन होते ही आपके सामने उन सभी मोबाइल नंबर्स की लिस्ट आ जाएगी जो आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड हैं।
लिस्ट देखते समय अगर आपको कोई ऐसा नंबर नजर आता है जिसे आप नहीं पहचानते या जिसे आपने कभी खरीदा ही नहीं, तो तुरंत कार्रवाई करें। नंबर के सामने दिए गए 'Not My Number' या 'Not Required' वाले ऑप्शन को चुनें और 'Report' बटन पर क्लिक कर दें।
इसके बाद सरकार उस नंबर की जांच करेगी और उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको एक रिफरेंस नंबर भी मिलेगा, जिससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर पाएंगे।
संचार साथी पोर्टल सिर्फ सिम चेक करने के लिए ही नहीं है। अगर आपका फोन चोरी हो गया है या कहीं खो गया है, तो आप इसी पोर्टल के CEIR फीचर का इस्तेमाल करके अपने फोन को ब्लॉक कर सकते हैं। इससे चोर आपके फोन का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और फोन मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। महीने में कम से कम एक बार संचार साथी पोर्टल पर जाकर अपनी सिम हिस्ट्री जरूर चेक करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
