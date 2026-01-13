Google Wallet में आधार: डेटा कितना सेफ? जान लें इस बड़े अपडेट की पूरी हकीकत

गूगल वॉलेट में जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, वे पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड (Encrypted) होते हैं। आसान भाषा में कहें तो आपका डेटा एक ऐसे कोड में बदल दिया जाता है जिसे कोई तीसरा व्यक्ति, यहां तक कि गूगल खुद भी नहीं पढ़ सकता। भारत में आधार को डिजिटल रूप में रखने के लिए गूगल सरकारी डिजीलॉकर (DigiLocker) की मदद ले सकता है, जैसा कि सैमसंग अपने वॉलेट में पहले से कर रहा है।