11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

AC सर्विस करवाते समय इन 4 चीजों की जरूर करें जांच, नहीं तो बढ़ सकता है बिजली बिल

AC Service Tips: गर्मियों में AC सर्विस करवाते समय फिल्टर, गैस लेवल और कॉइल की सफाई का ध्यान रखें। जानें कैसे सही सर्विस से आप बिजली बिल बचा सकते हैं और AC की लाइफ बढ़ा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 11, 2026

AC Service Tips

AC Service Tips (Image: Gemini)

AC Service Tips: गर्मियों का मौसम शुरू होते ही एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ऐसे में अगर AC की समय पर और सही तरीके से सर्विस न कराई जाए तो इसकी कूलिंग कम हो सकती है और बिजली का बिल भी ज्यादा आने लगता है। कई बार लोग सिर्फ सामान्य सफाई करवा लेते हैं, लेकिन कुछ जरूरी चीजों की जांच नहीं करवाते। इसका असर सीधे AC की परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ पर पड़ता है। इसलिए गर्मियों में AC की सर्विस करवाते समय कुछ अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि कूलिंग बेहतर मिले और अतिरिक्त खर्च से भी बचा जा सके।

AC फिल्टर की सफाई जरूर करवाएं

AC की सही कूलिंग के लिए फिल्टर का साफ होना बेहद जरूरी है। फिल्टर का काम धूल, मिट्टी और अन्य कणों को रोकना होता है। समय के साथ इसमें गंदगी जमा हो जाती है, जिससे हवा का फ्लो कम हो जाता है। इससे AC को कमरे को ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। इसलिए सर्विस के दौरान यह जरूर जांचें कि टेक्नीशियन ने फिल्टर को अच्छी तरह साफ किया है या जरूरत पड़ने पर उसे बदल दिया है।

गैस लेवल की जांच कराएं

अगर AC पहले की तरह ठंडक नहीं दे रहा है या बिजली का बिल अचानक बढ़ गया है, तो इसकी एक वजह गैस का कम होना भी हो सकता है। AC की कूलिंग पूरी तरह गैस के सही लेवल पर निर्भर करती है। सर्विस के समय टेक्नीशियन से गैस प्रेशर चेक करवाएं और अगर गैस कम हो तो उसे टॉप-अप कराना जरूरी है।

ड्रेनेज पाइप की सफाई पर दें ध्यान

AC से पानी टपकना या इनडोर यूनिट के पास नमी दिखाई देना अक्सर ड्रेनेज पाइप ब्लॉक होने का संकेत होता है। अगर पाइप में गंदगी या कचरा जमा हो जाए तो पानी बाहर निकलने की बजाय अंदर जमा होने लगता है। इसलिए सर्विस के दौरान ड्रेनेज पाइप की सफाई और उसकी सही स्थिति जरूर चेक करानी चाहिए।

कॉइल्स की डीप क्लीनिंग जरूरी

AC के इनडोर यूनिट में मौजूद एवापोरेटर कॉइल और आउटडोर यूनिट की कंडेंसर कॉइल पर धूल जम जाने से कूलिंग प्रभावित हो सकती है। कई बार सर्विस के दौरान सिर्फ ऊपर-ऊपर से सफाई कर दी जाती है, जिससे अंदर जमी गंदगी साफ नहीं होती। इसलिए बेहतर कूलिंग के लिए कॉइल्स की डीप क्लीनिंग या केमिकल वॉश करवाना जरूरी होता है।

अगर AC सर्विस के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए, तो AC बेहतर तरीके से काम करती है, कूलिंग भी अच्छी मिलती है और बिजली की खपत भी कम रहती है। साथ ही AC की लाइफ भी लंबी हो जाती है और बार-बार खराब होने की परेशानी से बचा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

AC Price Increase 2026: इन वजहों से 15% तक महंगे हो सकते हैं AC, अभी आपको क्या करना चाहिए?
टेक्नोलॉजी
AC Price Increase 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

11 Mar 2026 10:56 am

Hindi News / Technology / AC सर्विस करवाते समय इन 4 चीजों की जरूर करें जांच, नहीं तो बढ़ सकता है बिजली बिल

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Instagram Down: हजारों यूजर्स को ऐप चलाने में परेशानी, फीड और स्टोरी नहीं हो रही लोड

Instagram down
टेक्नोलॉजी

LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हा बना विकल्प, जानें कौन सा मॉडल खाता है कम बिजली

Induction Stove Electricity Consumption
टेक्नोलॉजी

नई AI तकनीक से मेमोरी की जरूरत 50 गुना तक कम, MIT वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

Artificial Intelligence
टेक्नोलॉजी

गैस संकट में किसे मिलेगा सिलेंडर पहले? सरकार ने जारी की प्रायोरिटी लिस्ट, जानिए आपका नंबर कब आएगा

US-Israel Iran War
टेक्नोलॉजी

3 महीने तक अनलिमिटेड बातें, खर्च बस इतना… कॉलिंग के शौकीनों के लिए बेस्ट है ये प्लान

Only Calling Plan 3 Months
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.