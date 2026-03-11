AC सर्विस करवाते समय इन 4 चीजों की जरूर करें जांच, नहीं तो बढ़ सकता है बिजली बिल

AC Service Tips: गर्मियों का मौसम शुरू होते ही एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ऐसे में अगर AC की समय पर और सही तरीके से सर्विस न कराई जाए तो इसकी कूलिंग कम हो सकती है और बिजली का बिल भी ज्यादा आने लगता है। कई बार लोग सिर्फ सामान्य सफाई करवा लेते हैं, लेकिन कुछ जरूरी चीजों की जांच नहीं करवाते। इसका असर सीधे AC की परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ पर पड़ता है। इसलिए गर्मियों में AC की सर्विस करवाते समय कुछ अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि कूलिंग बेहतर मिले और अतिरिक्त खर्च से भी बचा जा सके।