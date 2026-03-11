AC सर्विस करवाते समय इन 4 चीजों की जरूर करें जांच, नहीं तो बढ़ सकता है बिजली बिल

AC Service Tips (Image: Gemini)
AC Service Tips: गर्मियों का मौसम शुरू होते ही एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ऐसे में अगर AC की समय पर और सही तरीके से सर्विस न कराई जाए तो इसकी कूलिंग कम हो सकती है और बिजली का बिल भी ज्यादा आने लगता है। कई बार लोग सिर्फ सामान्य सफाई करवा लेते हैं, लेकिन कुछ जरूरी चीजों की जांच नहीं करवाते। इसका असर सीधे AC की परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ पर पड़ता है। इसलिए गर्मियों में AC की सर्विस करवाते समय कुछ अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि कूलिंग बेहतर मिले और अतिरिक्त खर्च से भी बचा जा सके।
AC की सही कूलिंग के लिए फिल्टर का साफ होना बेहद जरूरी है। फिल्टर का काम धूल, मिट्टी और अन्य कणों को रोकना होता है। समय के साथ इसमें गंदगी जमा हो जाती है, जिससे हवा का फ्लो कम हो जाता है। इससे AC को कमरे को ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। इसलिए सर्विस के दौरान यह जरूर जांचें कि टेक्नीशियन ने फिल्टर को अच्छी तरह साफ किया है या जरूरत पड़ने पर उसे बदल दिया है।
अगर AC पहले की तरह ठंडक नहीं दे रहा है या बिजली का बिल अचानक बढ़ गया है, तो इसकी एक वजह गैस का कम होना भी हो सकता है। AC की कूलिंग पूरी तरह गैस के सही लेवल पर निर्भर करती है। सर्विस के समय टेक्नीशियन से गैस प्रेशर चेक करवाएं और अगर गैस कम हो तो उसे टॉप-अप कराना जरूरी है।
AC से पानी टपकना या इनडोर यूनिट के पास नमी दिखाई देना अक्सर ड्रेनेज पाइप ब्लॉक होने का संकेत होता है। अगर पाइप में गंदगी या कचरा जमा हो जाए तो पानी बाहर निकलने की बजाय अंदर जमा होने लगता है। इसलिए सर्विस के दौरान ड्रेनेज पाइप की सफाई और उसकी सही स्थिति जरूर चेक करानी चाहिए।
AC के इनडोर यूनिट में मौजूद एवापोरेटर कॉइल और आउटडोर यूनिट की कंडेंसर कॉइल पर धूल जम जाने से कूलिंग प्रभावित हो सकती है। कई बार सर्विस के दौरान सिर्फ ऊपर-ऊपर से सफाई कर दी जाती है, जिससे अंदर जमी गंदगी साफ नहीं होती। इसलिए बेहतर कूलिंग के लिए कॉइल्स की डीप क्लीनिंग या केमिकल वॉश करवाना जरूरी होता है।
अगर AC सर्विस के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए, तो AC बेहतर तरीके से काम करती है, कूलिंग भी अच्छी मिलती है और बिजली की खपत भी कम रहती है। साथ ही AC की लाइफ भी लंबी हो जाती है और बार-बार खराब होने की परेशानी से बचा जा सकता है।
