नई AI तकनीक से मेमोरी की जरूरत 50 गुना तक कम, MIT वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

Artificial Intelligence: वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऐसी नई तकनीक विकसित की है जिससे Artificial Intelligence (AI) सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक कंप्यूटर मेमोरी को लगभग 50 गुना तक कम किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि मेमोरी की जरूरत कम होने के बावजूद AI की कार्यक्षमता और उसकी सटीकता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह खोज अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के शोधकर्ताओं ने की है और इस तकनीक को उन्होंने “अटेंशन मैचिंग” नाम दिया है।