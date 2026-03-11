Instagram Down: हजारों यूजर्स को ऐप चलाने में परेशानी, फीड और स्टोरी नहीं हो रही लोड

Instagram Down: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) मंगलवार को सुबह कई यूजर्स के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा था। बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायत की कि ऐप लोड नहीं हो रहा है और फीड या स्टोरी देखने में दिक्कत आ रही है। कई यूजर्स को पोस्ट और प्रोफाइल एक्सेस करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा।