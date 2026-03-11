Instagram Down: हजारों यूजर्स को ऐप चलाने में परेशानी, फीड और स्टोरी नहीं हो रही लोड

Instagram down (Image: Gemini)
Instagram Down: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) मंगलवार को सुबह कई यूजर्स के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा था। बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायत की कि ऐप लोड नहीं हो रहा है और फीड या स्टोरी देखने में दिक्कत आ रही है। कई यूजर्स को पोस्ट और प्रोफाइल एक्सेस करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर (Downdetector) के मुताबिक, मंगलवार सुबह अचानक शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में हजारों यूजर्स ने इंस्टाग्राम से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे साफ है कि यह समस्या कई क्षेत्रों के यूजर्स को प्रभावित कर रही थी।
Downdetector के आंकड़ों के अनुसार, करीब 74 प्रतिशत शिकायतें ऐप से जुड़ी थीं, जहां यूजर्स ने बताया कि इंस्टाग्राम सही तरीके से लोड नहीं हो रहा या बीच में ही रुक जा रहा है। वहीं लगभग 18 प्रतिशत यूजर्स ने सर्वर कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी, जिसके कारण वे फीड रिफ्रेश नहीं कर पा रहे थे।
इसके अलावा करीब 4 प्रतिशत शिकायतें फीड या टाइमलाइन से संबंधित थीं, जहां पोस्ट लोड होने में काफी समय लग रहा था या दिखाई ही नहीं दे रही थीं।
कई यूजर्स ने बताया कि वे अपने होम फीड को रिफ्रेश नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि स्टोरी और प्रोफाइल खोलने की कोशिश करने पर ऐप एरर दिखा रहा था। वहीं कुछ यूजर्स ने पोस्ट और इमेज लोड होने में देरी की शिकायत भी की।
Downdetector के ग्राफ के अनुसार, आउटेज की शिकायतें सुबह तेजी से बढ़ीं और करीब 9:15 बजे के आसपास रिपोर्ट्स में बड़ा उछाल देखा गया। उस समय प्लेटफॉर्म पर 12 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं, जो सामान्य स्तर से काफी अधिक थीं।
हालांकि इंस्टाग्राम की ओर से इस तकनीकी समस्या को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यूजर्स प्लेटफॉर्म की स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं और Downdetector जैसी वेबसाइट्स पर अपडेट देख रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग