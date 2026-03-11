11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Instagram Down: हजारों यूजर्स को ऐप चलाने में परेशानी, फीड और स्टोरी नहीं हो रही लोड

Instagram Down होने की शिकायतें सामने आई हैं। हजारों यूजर्स ने ऐप लोडिंग, फीड और सर्वर कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट की। Downdetector पर आउटेज रिपोर्ट में अचानक उछाल देखा गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 11, 2026

Instagram down

Instagram down (Image: Gemini)

Instagram Down: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) मंगलवार को सुबह कई यूजर्स के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा था। बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायत की कि ऐप लोड नहीं हो रहा है और फीड या स्टोरी देखने में दिक्कत आ रही है। कई यूजर्स को पोस्ट और प्रोफाइल एक्सेस करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर (Downdetector) के मुताबिक, मंगलवार सुबह अचानक शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में हजारों यूजर्स ने इंस्टाग्राम से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे साफ है कि यह समस्या कई क्षेत्रों के यूजर्स को प्रभावित कर रही थी।

ऐप लोडिंग और सर्वर कनेक्शन में दिक्कत

Downdetector के आंकड़ों के अनुसार, करीब 74 प्रतिशत शिकायतें ऐप से जुड़ी थीं, जहां यूजर्स ने बताया कि इंस्टाग्राम सही तरीके से लोड नहीं हो रहा या बीच में ही रुक जा रहा है। वहीं लगभग 18 प्रतिशत यूजर्स ने सर्वर कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी, जिसके कारण वे फीड रिफ्रेश नहीं कर पा रहे थे।

इसके अलावा करीब 4 प्रतिशत शिकायतें फीड या टाइमलाइन से संबंधित थीं, जहां पोस्ट लोड होने में काफी समय लग रहा था या दिखाई ही नहीं दे रही थीं।

फीड और स्टोरी एक्सेस करने में परेशानी

कई यूजर्स ने बताया कि वे अपने होम फीड को रिफ्रेश नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि स्टोरी और प्रोफाइल खोलने की कोशिश करने पर ऐप एरर दिखा रहा था। वहीं कुछ यूजर्स ने पोस्ट और इमेज लोड होने में देरी की शिकायत भी की।

सुबह अचानक बढ़ीं शिकायतें

Downdetector के ग्राफ के अनुसार, आउटेज की शिकायतें सुबह तेजी से बढ़ीं और करीब 9:15 बजे के आसपास रिपोर्ट्स में बड़ा उछाल देखा गया। उस समय प्लेटफॉर्म पर 12 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं, जो सामान्य स्तर से काफी अधिक थीं।

हालांकि इंस्टाग्राम की ओर से इस तकनीकी समस्या को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यूजर्स प्लेटफॉर्म की स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं और Downdetector जैसी वेबसाइट्स पर अपडेट देख रहे हैं।

ये भी पढ़ें

LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हा बना विकल्प, जानें कौन सा मॉडल खाता है कम बिजली
टेक्नोलॉजी
Induction Stove Electricity Consumption

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

11 Mar 2026 11:35 am

Hindi News / Technology / Instagram Down: हजारों यूजर्स को ऐप चलाने में परेशानी, फीड और स्टोरी नहीं हो रही लोड

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

LPG Gas Cylinders: भारत गैस, इंडेन या HP, अगर डीलर नहीं दे रहा गैस तो इन नंबरों पर करें शिकायत

LPG Gas Cylinders
टेक्नोलॉजी

AC सर्विस करवाते समय इन 4 चीजों की जरूर करें जांच, नहीं तो बढ़ सकता है बिजली बिल

AC Service Tips
टेक्नोलॉजी

LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हा बना विकल्प, जानें कौन सा मॉडल खाता है कम बिजली

Induction Stove Electricity Consumption
टेक्नोलॉजी

नई AI तकनीक से मेमोरी की जरूरत 50 गुना तक कम, MIT वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

Artificial Intelligence
टेक्नोलॉजी

LPG Gas Shortage : गैस संकट में इन 4 लोगों को मिलेगा पहले सिलेंडर, सरकार ने जारी की प्रायोरिटी लिस्ट, जानिए आपका नंबर कब आएगा

US-Israel Iran War, lpg gas cylinders, lpg crisis in india, lpg gas booking, cylinder, indane, gas cylinder shortage in india,
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.