AI की मदद से YouTube बढ़ाएगा पुराने वीडियो की क्लैरिटी, अब HD में देख सकेंगे वीडियो

YouTube Super Resolution (Image: Pexels)
YouTube Super Resolution: वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube अब अपने यूजर्स के लिए एक बेहतरीन कदम उठाने जा रहा है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद पुराने और कम क्वालिटी वाले वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से HD क्वालिटी में बदलने जा रही है। चलिए जानते हैं यूट्यूब के इस फीचर से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में, जिससे ओल्ड वीडियो देखने का एक्सपीरियंस बदलने वाला है।
कंपनी के मुताबिक, यह काम नया AI अपस्केलिंग फीचर अपने आप काम करेगा। इसका मतलब यह है कि यूजर्स को इसे ऑन करने की जरूरत नहीं होगी। यह सिस्टम पुराने लो-क्वालिटी वीडियो को अपने आप 1080p HD में अपग्रेड कर देगा। YouTube आने वाले समय में इसे 4K रेजोल्यूशन तक बढ़ाने की योजना भी बना रहा है।
सबसे खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में वीडियो की ओरिजिनल फाइल नहीं बदलेगी। यानि, जिन क्रिएटर्स ने सालों पहले अपने वीडियो अपलोड किए थे, उन्हें यह चिंता नहीं करनी होगी कि YouTube उनके कंटेंट में कोई बदलाव करेगा या उसे हटा देगा। YouTube सिर्फ वीडियो की दिखाई देने वाली क्वालिटी को बेहतर बनाएगा, ताकि दर्शकों को उसे देखने में अच्छा अनुभव मिले।
YouTube के मुताबिक, यह AI फीचर डिफाल्ट रूप से ऑन रहेगा, लेकिन अगर कोई इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो उसे बंद भी किया जा सकता है। जब कोई वीडियो AI की मदद से बेहतर किया जाएगा तो उस पर 'Super Resolution' का टैग दिखाई देगा।
इससे वीडियो देखने वाले यूजर समझ सकेंगे कि यह वीडियो AI टेक्नोलॉजी से अपस्केल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति वीडियो को उसकी पुरानी क्वालिटी में देखना चाह तो उसके पास वह ऑप्शन भी रहेगा। यह फीचर खास तौर पर उन वीडियो के लिए मददगार साबित होगा जो पुराने मोबाइल या कैमकॉर्डर से शूट किए गए थे और जिनकी क्वालिटी आज के हिसाब से कमजोर है।
YouTube लगभग 20 सालों से ऑनलाइन वीडियो की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है। इस दौरान लाखों ऐसे वीडियो अपलोड हुए हैं, जिनकी क्वालिटी आज के मुकाबले बहुत कम है। अब कंपनी का यह नया AI फीचर उन पुराने वीडियो को नए रूप में पेश करेगा।
हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि यह फीचर सभी वीडियो के लिए होगा या केवल कुछ खास वीडियो के लिए, लेकिन अगर यह पूरी तरह से लागू होता है तो लोग पुराने क्रिकेट मैच, टीवी शोज या क्लासिक वीडियो को भी HD क्वालिटी में देख सकेंगे।
AI अपस्केलिंग के अलावा, YouTube अपने प्लेटफॉर्म में अन्य बदलाव भी कर रहा है। कंपनी अब वीडियो प्लेयर का नया डिजाइन पेश कर रही है जिससे इंटरफेस और भी साफ-सुथरा और आकर्षक लगेगा।
नए डिजाइन में वीडियो के ऊपर दिए गए कंट्रोल्स और नीचे के कमेंट सेक्शन को और भी यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है। अब कमेंट्स थ्रेड के रूप में दिखेंगे, जिससे बातचीत को ट्रैक करना बहुत आसान होगा। इसके साथ ही, क्रिएटर्स के लिए थंबनेल अपलोड लिमिट को 2MB से बढ़ाकर 50MB कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब क्रिएटर्स बेहतर और हाई-क्वालिटी थंबनेल अपलोड कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग