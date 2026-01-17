PF से पैसा निकालना अब होगा आसान: UPI के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में आएगा पैसा, अप्रैल से पहले निपटा लें ये 3 जरूरी काम

EPFO UPI Withdrawal April: अगर आप नौकरी करते हैं, तो पीएफ (EPF) का पैसा निकालने के चक्कर में ऑनलाइन पोर्टल पर बार-बार क्लेम स्टेटस चेक करना आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन अब यह सिरदर्दी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। सरकार एक ऐसा सिस्टम ला रही है जिससे आपके पीएफ का पैसा किसी बैंक खाते की तरह आपके इशारों पर चलेगा।