लीक हुए iQOO 15 Ultra के स्पेसिफिकेशन, 7000mAh बैटरी और इन-बिल्ट कूलिंग फैन के साथ होगी एंट्री?

iQOO 15 Ultra Leaks: गेमिंग के शौकीनों के लिए आ रहा है नया अल्ट्रा फोन। 7000mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 144Hz डिस्प्ले के साथ जानें iQOO 15 Ultra के सभी संभावित फीचर्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 15, 2026

iQOO 15 Ultra Price in India

iQOO 15 Ultra Price in India (Image: IQOO)

iQOO 15 Ultra Price in India: स्मार्टफोन की दुनिया में iQOO अपनी तेज रफ्तार और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। अब खबर आ रही है कि कंपनी अपनी फ्लैगशिप सीरीज में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। चर्चा है कि कंपनी पहली बार अपना 'Ultra' मॉडल बाजार में उतार सकती है, जिसे iQOO 15 Ultra नाम दिया जा सकता है।

हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन चीन की सर्टिफिकेशन वेबसाइट 3C पर इस डिवाइस को देखा गया है। इससे यह साफ हो गया है कि फोन जल्द ही दस्तक दे सकता है। आइए जानते हैं कि इस नए फोन को लेकर अब तक क्या-क्या जानकारियां सामने आई हैं।

IQOO 15 Ultra Leaks: गेमिंग लवर्स के लिए खास इंतजाम

इस फोन की सबसे बड़ी चर्चा इसके गेमिंग फीचर्स को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, iQOO 15 Ultra में एक इन-बिल्ट एक्टिव कूलिंग फैन दिया जा सकता है। इसका फायदा यह होगा कि भारी गेमिंग के दौरान भी फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा। इसके अलावा, बेहतर कंट्रोल के लिए इसमें फिजिकल शोल्डर बटन मिलने की भी संभावना है, जो आमतौर पर सिर्फ महंगे गेमिंग स्मार्टफोन्स में ही देखने को मिलते हैं।

IQOO 15 Ultra Specifications: डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर

स्क्रीन के मामले में भी यह फोन काफी आगे रहने वाला है। लीक्स की मानें तो इसमें 6.85-इंच का बड़ा Samsung M14 डिस्प्ले मिल सकता है। यह एक फ्लैट डिस्प्ले होगा, जो 2K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। रफ्तार के लिए इसमें क्वालकॉम का सबसे नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है। साथ ही, ग्राफिक्स और पावर को संभालने के लिए कंपनी अपनी खास Q3 गेमिंग चिप का भी इस्तेमाल कर सकती है।

IQOO 15 Ultra Camera: बैटरी और कैमरा

बैटरी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, वे हैरान करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि iQOO 15 Ultra में 7000mAh या उससे भी बड़ी बैटरी हो सकती है। इसे जल्दी चार्ज करने के लिए 100W की फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है।

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें 50MP का Sony IMX882 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है, जो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आएगा। 'अल्ट्रा' नाम होने की वजह से उम्मीद है कि इसके बाकी कैमरा सेंसर भी काफी प्रीमियम होंगे।

IQOO 15 Ultra Rivals: बाजार में किससे होगा मुकाबला?

लॉन्च के बाद इस फोन की सीधी टक्कर बाजार में पहले से मौजूद Xiaomi 17 Ultra और Vivo X200 Ultra जैसे फ्लैगशिप फोन्स से होगी। हालांकि, इन-बिल्ट फैन और फिजिकल बटन्स जैसे फीचर्स इसे गेमिंग के शौकीनों के बीच एक अलग पहचान दिला सकते हैं।

फिलहाल ये सभी जानकारियां लीक्स और सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स के आधार पर हैं। असल फीचर्स और कीमत का पता तो कंपनी के आधिकारिक ऐलान के बाद ही चलेगा।

टेक्नोलॉजी

