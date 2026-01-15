लीक हुए iQOO 15 Ultra के स्पेसिफिकेशन, 7000mAh बैटरी और इन-बिल्ट कूलिंग फैन के साथ होगी एंट्री?

स्क्रीन के मामले में भी यह फोन काफी आगे रहने वाला है। लीक्स की मानें तो इसमें 6.85-इंच का बड़ा Samsung M14 डिस्प्ले मिल सकता है। यह एक फ्लैट डिस्प्ले होगा, जो 2K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। रफ्तार के लिए इसमें क्वालकॉम का सबसे नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है। साथ ही, ग्राफिक्स और पावर को संभालने के लिए कंपनी अपनी खास Q3 गेमिंग चिप का भी इस्तेमाल कर सकती है।