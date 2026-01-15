OnePlus Nord 6 के स्पेसिफिकेशन लीक: 9,000mAh बैटरी के साथ भारत में जल्द दे सकता है दस्तक

OnePlus Nord 6 India Launch: स्मार्टफोन बाजार में वनप्लस अपनी नॉर्ड सीरीज के नए स्मार्टफोन OnePlus Nord 6 को लेकर चर्चा में है। हाल ही में चीन में लॉन्च हुई टर्बो 6 सीरीज के बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इसी फोन को वैश्विक बाजार और भारत में नॉर्ड 6 के नाम से पेश कर सकती है। इंटरनेट पर इस फोन को लेकर कई जानकारियां सामने आई हैं, जो इसके फीचर्स और संभावित कीमत की ओर इशारा करती हैं। चलिए जानते हैं इस अपकमिंग स्मार्टफोन में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है।