OnePlus Nord 6 के स्पेसिफिकेशन लीक: 9,000mAh बैटरी के साथ भारत में जल्द दे सकता है दस्तक

OnePlus Nord 6 India Launch (Image: Oneplus)
OnePlus Nord 6 India Launch: स्मार्टफोन बाजार में वनप्लस अपनी नॉर्ड सीरीज के नए स्मार्टफोन OnePlus Nord 6 को लेकर चर्चा में है। हाल ही में चीन में लॉन्च हुई टर्बो 6 सीरीज के बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इसी फोन को वैश्विक बाजार और भारत में नॉर्ड 6 के नाम से पेश कर सकती है। इंटरनेट पर इस फोन को लेकर कई जानकारियां सामने आई हैं, जो इसके फीचर्स और संभावित कीमत की ओर इशारा करती हैं। चलिए जानते हैं इस अपकमिंग स्मार्टफोन में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है।
रिपोर्ट्स की मानें तो वनप्लस अपने इस मिड-रेंज फोन में भी ताकतवर हार्डवेयर देने की तैयारी में है। खबर है कि इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर मिल सकता है। बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए फोन में 16GB तक की रैम और 512GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। यह फोन लेटेस्ट Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 पर चलने की उम्मीद है।
इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर इसकी बैटरी को लेकर है। लीक्स का दावा है कि कंपनी इसमें 9,000mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी दे सकती है। आमतौर पर स्मार्टफोन्स में 5,000mAh की बैटरी देखी जाती है, ऐसे में यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इसे तेजी से चार्ज करने के लिए 80W की SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है।
डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78-इंच की AMOLED स्क्रीन मिल सकती है। इसमें 1.5K रेजोल्यूशन और 165Hz का रिफ्रेश रेट होने की बात कही जा रही है, जो गेमिंग और वीडियो देखने के अनुभव को स्मूथ बनाएगा।
फोन की सुरक्षा को लेकर भी अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि इसमें IP68, IP69 और IP69K जैसी रेटिंग्स मिलेंगी, जिसका मतलब है कि यह फोन पानी और धूल के साथ-साथ तेज गर्म पानी की बौछारों को भी झेलने की क्षमता रखेगा।
कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके पीछे की तरफ दो कैमरे दिए जा सकते हैं। एक 50MP का मुख्य कैमरा और दूसरा 2MP का मोनोक्रोम लेंस। वहीं, सेल्फी के लिए सामने की तरफ 16MP का कैमरा मिलने की संभावना है।
मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वनप्लस इस फोन को 2026 की पहली छमाही (H1 2026) के दौरान भारत में पेश कर सकता है। कुछ लीक्स में इसके मार्च के आखिर या जून की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना जताई गई है।
कीमत को लेकर अनुमान है कि टैक्स और चिप्स की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसे 28,000 से 32,000 रुपये के बीच रखा जा सकता है। अगर ये फीचर्स इसी कीमत पर आते हैं, तो यह मिड-रेंज सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प साबित हो सकता है।
