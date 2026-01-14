14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

OnePlus के CEO पीट लाउ पर गिरफ्तारी की तलवार, वारंट की खबरों ने बढ़ाई चिंता, क्या जाएंगे जेल?

ताइवान ने OnePlus CEO के खिलाफ Pete Lau arrest warrant जारी किया है। उन पर अवैध रूप से 70 इंजीनियरों की भर्ती और ताइवान के क्रॉस-स्ट्रेट एक्टके उल्लंघन का गंभीर आरोप है। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 14, 2026

Pete Lau arrest warrant

Pete Lau arrest warrant (Image: Pete Lau/X)

Pete Lau arrest warrant: स्मार्टफोन की दुनिया का एक बड़ा नाम और OnePlus के CEO पीट लाउ (Pete Lau) इस वक्त बेहद मुश्किल कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। खबर है कि ताइवान के अभियोजकों (Prosecutors) ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रीमियम फोन बनाने वाली इस कंपनी के मुखिया को सच में जेल की हवा खानी पड़ेगी?

Pete Lau Taiwan Legal Issues: आखिर मामला क्या है?

यह पूरी कहानी शुरू होती है ताइवान के उन सख्त नियमों से, जो चीन के साथ उनके तकनीकी और राजनीतिक रिश्तों को तय करते हैं। ताइवान का आरोप है कि OnePlus ने वहां के कानूनों का उल्लंघन करते हुए गुपचुप तरीके से लोकल टैलेंट की भर्ती की है।

ताइवान की शिलिन डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूटर्स ऑफिस का कहना है कि पीट लाउ ने बिना अनुमति के वहां अपना कारोबार चलाया और अवैध तरीके से 70 से ज्यादा कर्मचारियों को काम पर रखा। ये कर्मचारी स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर की रिसर्च, डेवलपमेंट और टेस्टिंग जैसे अहम कामों में लगे थे। ताइवान को डर है कि इस तरह की अवैध भर्ती से उनकी नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी चोरी (Tech Outflow) हो सकती है।

OnePlus Illegal Recruitment Taiwan: कौन सा कानून बना जी का जंजाल?

पीट लाउ पर ताइवान क्षेत्र और मुख्य भूमि क्षेत्र के लोगों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है। आसान भाषा में समझें तो यह कानून तय करता है कि चीन की कंपनियां ताइवान में किस हद तक और कैसे काम कर सकती हैं। आरोप है कि लाउ ने इन नियमों को दरकिनार किया, जिसमें दो ताइवानी नागरिकों ने भी उनकी मदद की है।

Oppo और OnePlus का कनेक्शन

आपको बता दें कि पीट लाउ सिर्फ OnePlus के ही बॉस नहीं हैं। साल 2021 में जब OnePlus और Oppo का विलय (Merger) हुआ, तब लाउ को Oppo में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर की बड़ी जिम्मेदारी भी मिली थी। हालांकि, इस पूरे विवाद पर अभी तक न तो OnePlus और न ही Oppo की तरफ से कोई आधिकारिक सफाई आई है।

चीन-ताइवान तनाव का असर

यह मामला सिर्फ एक कंपनी की गलती भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे चीन और ताइवान के बीच चल रही गहरी रंजिश भी है। ताइवान पिछले काफी समय से चीनी कंपनियों पर नजर रखे हुए है। अगस्त 2025 में ताइवान ने करीब 16 चीनी कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की थी, और पीट लाउ का यह केस उसी बड़ी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है।

फिलहाल पीट लाउ के लिए मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अगर वे ताइवान के कानूनों के तहत दोषी पाए जाते हैं, तो उनके लिए कानूनी लड़ाई काफी लंबी और थकाने वाली हो सकती है। टेक जगत की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि कंपनी इस संकट से कैसे बाहर निकलती है।

ये भी पढ़ें

जेब पर भारी पड़ेगा डेड पैन कार्ड, 10 हजार का जुर्माना और जेल भी मुमकिन, जानें इनकम टैक्स के कड़े नियम
टेक्नोलॉजी
Inactive PAN Card Penalty

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Updated on:

14 Jan 2026 04:51 pm

Published on:

14 Jan 2026 04:49 pm

Hindi News / Technology / OnePlus के CEO पीट लाउ पर गिरफ्तारी की तलवार, वारंट की खबरों ने बढ़ाई चिंता, क्या जाएंगे जेल?

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

अब हर कोई बनेगा फिल्म मेकर… गूगल के नए AI टूल से 4K क्वालिटी में जनरेट होंगे वीडियो, फोन से ही दिखेगा सिनेमा जैसा जादू

Google Veo 3.1
टेक्नोलॉजी

एप्पल का बड़ा धमाका: अब एक ही कीमत में मिलेंगे वीडियो, म्यूजिक और डिजाइनिंग के प्रो-टूल्स, क्रिएटर्स के बचेंगे हजारों रुपये

Apple Creator Studio
टेक्नोलॉजी

जेब पर भारी पड़ेगा डेड पैन कार्ड, 10 हजार का जुर्माना और जेल भी मुमकिन, जानें इनकम टैक्स के कड़े नियम

Inactive PAN Card Penalty
टेक्नोलॉजी

IIT कानपुर की मदद से भारत ने बनाया स्वदेशी रोबो-डॉग SCORP, विदेशी सिस्टम्स को देगा मात

SCORP Robo-dog India
टेक्नोलॉजी

TCS Salary Drop: 5 साल बाद 25,000 से घटकर 22,800 हुई सैलरी, क्या खतरे में है आपका भी IT करियर?

TCS Salary Drop
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.