OnePlus के CEO पीट लाउ पर गिरफ्तारी की तलवार, वारंट की खबरों ने बढ़ाई चिंता, क्या जाएंगे जेल?

Pete Lau arrest warrant: स्मार्टफोन की दुनिया का एक बड़ा नाम और OnePlus के CEO पीट लाउ (Pete Lau) इस वक्त बेहद मुश्किल कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। खबर है कि ताइवान के अभियोजकों (Prosecutors) ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रीमियम फोन बनाने वाली इस कंपनी के मुखिया को सच में जेल की हवा खानी पड़ेगी?