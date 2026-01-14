जेब पर भारी पड़ेगा डेड पैन कार्ड, 10 हजार का जुर्माना और जेल भी मुमकिन, जानें इनकम टैक्स के कड़े नियम

अब बात करते हैं उस खतरे की, जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत PAN नंबर का इस्तेमाल करता है या नियमों के बावजूद इनएक्टिव PAN का उपयोग करता पाया जाता है - जैसे बैंक में बड़े लेन-देन, 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश डिपॉजिट या प्रॉपर्टी डील के दौरान तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।