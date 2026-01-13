ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी राहत: अब रात 12 बजे तक बुक होगी कंफर्म सीट, बस आधार के जरिए करना होगा ये छोटा सा काम

IRCTC New Rules 2026: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो त्योहारों या छुट्टियों में घर जाने के लिए सुबह 8 बजे कंप्यूटर या मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और मिनटों में टिकट गायब होते देखते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे (IRCTC) ने अपनी बुकिंग व्यवस्था में एक ऐसा बदलाव किया है, जो आम मुसाफिरों की सबसे बड़ी टेंशन दूर कर सकता है।