ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी राहत: अब रात 12 बजे तक बुक होगी कंफर्म सीट, बस आधार के जरिए करना होगा ये छोटा सा काम

IRCTC New Rules 2026: अब आधार लिंक यूजर्स रात 12 बजे तक बुक कर सकेंगे कंफर्म ट्रेन टिकट। जानें IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करने का आसान तरीका और रेलवे के नए नियम।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 13, 2026

IRCTC New Rules 2026

IRCTC New Rules 2026 (Image: Gemini)

IRCTC New Rules 2026: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो त्योहारों या छुट्टियों में घर जाने के लिए सुबह 8 बजे कंप्यूटर या मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और मिनटों में टिकट गायब होते देखते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे (IRCTC) ने अपनी बुकिंग व्यवस्था में एक ऐसा बदलाव किया है, जो आम मुसाफिरों की सबसे बड़ी टेंशन दूर कर सकता है।

अब आपको कंफर्म सीट के लिए सिर्फ सुबह के उन चंद मिनटों के भरोसे नहीं बैठना होगा। रेलवे ने अब उन यात्रियों को सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का लंबा समय दे दिया है, जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक है। यानी अब आप पूरे 16 घंटे तक आराम से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं।

IRCTC par aadhar link karne ke fayde: क्या है ये नया खेल और आपको क्या फायदा होगा?

अक्सर होता क्या है कि जैसे ही एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के पहले दिन बुकिंग खुलती है, एजेंट और दलाल अपने सॉफ्टवेयर के जरिए सारी सीटें झटक लेते हैं। आम आदमी जब तक डिटेल्स भरता है, तब तक वेटिंग आ जाती है।

रेलवे ने इस दलाली को खत्म करने के लिए आधार कार्ड को अपना हथियार बनाया है। नियम सीधा है अगर आप असली यात्री हैं और आपका अकाउंट आधार से वेरिफाइड है, तो रेलवे आपको प्राथमिकता देगा। अब रिजर्वेशन के पहले दिन रात 12 बजे तक की ये विंडो सिर्फ आधार लिंक वाले यूजर्स के लिए ही खुलेगी। बिना आधार वाले लोग इस होड़ में पीछे रह जाएंगे।

How to link Aadhaar with IRCTC account: घर बैठे 2 मिनट में कैसे करें ये काम?

कई लोग आलस में या बाद में करेंगे सोचकर अपना आधार लिंक नहीं करते, लेकिन अब ये आपकी जरूरत बन गया है। इसे करना बहुत आसान है।

  • सबसे पहले अपने फोन में IRCTC Rail Connect ऐप खोलें और लॉगइन करें।
  • नीचे की तरफ आपको Account का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
  • यहां आपको 'Authenticate User' का विकल्प मिलेगा, इसे चुनें।
  • अब अपना आधार नंबर और नाम (जैसा आधार कार्ड पर लिखा है) भरें।
  • आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे डालते ही आपका काम हो गया।

अगर आप RailOne ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां भी 'You' सेक्शन में जाकर यही प्रक्रिया अपना सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए।

कुछ जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए

रेलवे का यह नियम उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो ऑफिस की व्यस्तता के कारण सुबह 8 बजे टिकट बुक नहीं कर पाते थे। अब आप शाम को दफ्तर से लौटकर भी सुकून से अपनी बुकिंग कर सकते हैं।

लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, आधार लिंक करते समय स्पेलिंग की गलती न करें। आपका नाम, जन्म तारीख और जेंडर वही होना चाहिए जो आधार कार्ड पर है। अगर जानकारी मैच नहीं हुई, तो वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा।

आधार लिंक करने का एक और बड़ा फायदा ये भी है कि अब आप महीने में 24 टिकट तक बुक कर पाएंगे, जो पहले काफी कम थे। तो देर किस बात की? अपनी अगली यात्रा को कंफर्म करने के लिए आज ही ये छोटा सा काम निपटा लें।

टेक्नोलॉजी

