140 साल लंबी फिल्म? YouTube पर आया अब तक का सबसे लंबा वीडियो, देखने में बीत जाएंगी कई पीढ़ियां!

इस वीडियो को जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी बनाती है, वो है इसका डिस्क्रिप्शन। इसमें अरबी भाषा में कुछ शब्द लिखे हैं, जिनका अनुवाद करने पर रोंगटे खड़े कर देने वाला मैसेज मिलता है - "आओ, मुझसे नर्क में मिलो।" इतना ही नहीं, चैनल की प्रोफाइल के मुताबिक इसे नॉर्थ कोरिया से ऑपरेट किया जा रहा है। हालांकि, इंटरनेट की दुनिया में लोकेशन बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन सब बातों ने मिलकर इस वीडियो के इर्द-गिर्द एक गहरा रहस्य बुन दिया है। इस चैनल पर और भी कई लंबे वीडियो हैं, जिनमें से कोई 294 घंटे की है तो कोई 300 घंटे की लाइव स्ट्रीम।