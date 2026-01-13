140 साल लंबी फिल्म? YouTube पर आया अब तक का सबसे लंबा वीडियो, देखने में बीत जाएंगी कई पीढ़ियां!

ShinyWR YouTube Video (Image: Gemini)
ShinyWR YouTube Video: हम और आप अक्सर यूट्यूब पर 10-15 मिनट के वीडियो देखते हैं। कभी कोई फिल्म 3 घंटे की हो जाए, तो हमें लंबी लगने लगती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई वीडियो इतना लंबा हो सकता है जिसे पूरा देखने में आपकी पीढ़ियां गुजर जाएं? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो लोगों के होश उड़ा रहा है।
यूट्यूब पर @ShinyWR नाम के एक चैनल ने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसके थंबनेल पर इसकी लंबाई 140 साल दिखाई दे रही है। यानी अगर आप आज इसे देखना शुरू करें, तो शायद आपके परपोते के पोते भी इसे पूरा न देख पाएं।
हैरानी की बात सिर्फ इसकी लंबाई नहीं है। इस वीडियो में कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। न कोई चेहरा, न कोई आवाज और न ही कोई विजुअल। पूरे वीडियो में सिर्फ एक काली स्क्रीन (Black Screen) नजर आती है। इसके बावजूद, इस रहस्यमयी सन्नाटे को अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वीडियो के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है और करीब 29 हजार लोग अपनी-अपनी थ्योरी दे रहे हैं।
अब आते हैं उस सच पर, जो आपको थोड़ा राहत देगा। जब आप इस वीडियो को यूट्यूब की लिस्ट में देखते हैं, तब तो इसकी अवधि 140 साल ही दिखती है। लेकिन जैसे ही आप इस पर 'क्लिक' करते हैं, यूट्यूब का टाइमर बदल जाता है और यह सिमटकर 12 घंटे पर आ जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यूट्यूब के सिस्टम के साथ की गई एक टेक्निकल ट्रिक या कोई बग (Bug) हो सकता है, जिसके जरिए थंबनेल पर गलत टाइमिंग दिखाई जा रही है।
इस वीडियो को जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी बनाती है, वो है इसका डिस्क्रिप्शन। इसमें अरबी भाषा में कुछ शब्द लिखे हैं, जिनका अनुवाद करने पर रोंगटे खड़े कर देने वाला मैसेज मिलता है - "आओ, मुझसे नर्क में मिलो।" इतना ही नहीं, चैनल की प्रोफाइल के मुताबिक इसे नॉर्थ कोरिया से ऑपरेट किया जा रहा है। हालांकि, इंटरनेट की दुनिया में लोकेशन बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन सब बातों ने मिलकर इस वीडियो के इर्द-गिर्द एक गहरा रहस्य बुन दिया है। इस चैनल पर और भी कई लंबे वीडियो हैं, जिनमें से कोई 294 घंटे की है तो कोई 300 घंटे की लाइव स्ट्रीम।
लंबी वीडियो का सिलसिला यूट्यूब पर नया नहीं है। साल 2011 में जोनाथन हार्चिक ने 596 घंटे का एक वीडियो डालकर रिकॉर्ड बनाया था। लोगों ने 23-23 दिन लंबे वीडियो भी देखे हैं। लेकिन ShinyWR का यह 140 साल वाला दावा अब तक का सबसे अनोखा ग्लिच माना जा रहा है।
फिलहाल लोग इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतने लंबे और खाली वीडियो से कोई क्या हासिल करना चाहता है? क्या यह सिर्फ पब्लिसिटी पाने का तरीका है या इसके पीछे कोई और मकसद है? जवाब जो भी हो, पर फिलहाल इस काली स्क्रीन ने इंटरनेट यूजर्स का सिर चकरा दिया है।
