iPhone 17 Pro पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट: रिपब्लिक डे सेल में मिल रही 49,200 रुपये की छूट

कैमरा जो सचमुच प्रो है: फोटोग्राफी के लिए इसमें पीछे की तरफ तीन कैमरे दिए गए हैं और तीनों ही 48MP के हैं। इसके टेलीफोटो लेंस से आप 4x ऑप्टिकल जूम का मजा ले सकते हैं। सेल्फी के लिए सामने की तरफ 18MP का कैमरा है, जो सेंटर स्टेज फीचर के साथ आता है। यानी वीडियो कॉल के दौरान अगर आप हिलते भी हैं, तो कैमरा आपको फ्रेम के बीच में रखने की कोशिश करेगा।