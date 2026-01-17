17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

iPhone 17 Pro पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट: रिपब्लिक डे सेल में मिल रही 49,200 रुपये की छूट

iPhone 17 Republic Day Offer: अमेजन सेल में iPhone 17 Pro पर मिल रही 49,200 रुपये की भारी छूट! SBI कार्ड और प्राइम कूपन के साथ मात्र 85,700 रुपये में खरीदें Apple का लेटेस्ट फोन।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 17, 2026

iPhone 17 Republic Day Offer

iPhone 17 Republic Day Offer (Image: Apple)

iPhone 17 Republic Day Offer: अगर आप पिछले कुछ महीनों से iPhone 17 Pro खरीदने का मन बना रहे थे, लेकिन उसकी भारी-भरकम कीमत देखकर कदम पीछे खींच रहे थे, तो अब खुश हो जाइए। अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 में इस फोन पर ऐसी डील आई है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है।

एप्पल ने जब अपना 256GB वाला iPhone 17 Pro भारत में लॉन्च किया था, तो इसकी आधिकारिक कीमत 1,34,900 रुपये रखी गई थी। लेकिन इस वक्त सेल के दौरान अलग-अलग ऑफर्स को मिलाकर आप इसे करीब 49,200 रुपये सस्ते में अपना बना सकते हैं।

iPhone 17 Pro Republic Day Sale Price: आखिर कैसे मिलेगी इतनी बड़ी छूट?

सीधे शब्दों में समझें तो यह कोई एक डिस्काउंट नहीं है, बल्कि तीन अलग-अलग ऑफर्स का मेल है। सबसे पहले, अगर आप अमेजन प्राइम मेंबर हैं, तो आपको लिस्टेड प्राइस पर 6,500 रुपये का सीधा कूपन डिस्काउंट मिल जाएगा। इसे लागू करते ही फोन की कीमत घटकर 1,28,400 रुपये रह जाती है।

इसके बाद बारी आती है बैंक ऑफर की। अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 3,500 रुपये की अतिरिक्त छूट तुरंत मिल जाएगी। अब, अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं और प्राइम डिस्काउंट व बैंक ऑफर को भी जोड़ देते हैं, तो इस प्रीमियम फोन की फाइनल कीमत गिरकर मात्र 85,700 रुपये तक आ सकती है।

क्यों खास है iPhone 17 Pro?

सिर्फ कम कीमत ही नहीं, इस फोन के फीचर्स भी काफी दमदार हैं। इस बार एप्पल ने अपनी डिजाइन में बदलाव किया है और टाइटेनियम की जगह एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमीनियम यूनिबॉडी का इस्तेमाल किया है। यह न सिर्फ फोन को हल्का बनाता है, बल्कि गेमिंग के दौरान फोन को ज्यादा गर्म भी नहीं होने देता।

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस: फोन में 6.3 इंच की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है। इसकी चमक यानी ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक जाती है, जिसका मतलब है कि कड़कती धूप में भी स्क्रीन एकदम साफ दिखेगी। फोन के अंदर एप्पल की सबसे लेटेस्ट A19 Pro चिप लगी है। साथ ही, गेमिंग के शौकीनों के लिए इसमें खास वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, ताकि परफॉर्मेंस में कोई कमी न आए।

कैमरा जो सचमुच प्रो है: फोटोग्राफी के लिए इसमें पीछे की तरफ तीन कैमरे दिए गए हैं और तीनों ही 48MP के हैं। इसके टेलीफोटो लेंस से आप 4x ऑप्टिकल जूम का मजा ले सकते हैं। सेल्फी के लिए सामने की तरफ 18MP का कैमरा है, जो सेंटर स्टेज फीचर के साथ आता है। यानी वीडियो कॉल के दौरान अगर आप हिलते भी हैं, तो कैमरा आपको फ्रेम के बीच में रखने की कोशिश करेगा।

कलर्स और बैटरी

यह फोन इस बार बहुत ही शानदार Cosmic Orange, Deep Blue और Silver जैसे रंगों में उपलब्ध है। बैटरी की बात करें तो इसमें लगभग 4,000 mAh की बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन का बैकअप आसानी से दे देती है। साथ ही, यह 25W की मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

यह फोन iOS 26 पर चलता है और इसमें एप्पल इंटेलिजेंस (AI) के कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो दिखने में प्रीमियम हो और चलाने में सुपरफास्ट, तो 85,700 रुपये की यह इफेक्टिव कीमत इसे साल की सबसे बड़ी डील बना देती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसका उद्देश्य किसी भी उत्पाद, ब्रांड या सेवा का प्रचार या विज्ञापन करना नहीं है।

ये भी पढ़ें

BSNL का नया दांव: 799 रुपये में 5000GB डेटा का ऑफर, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की बड़ी शर्त?
टेक्नोलॉजी
BSNL Pongal Broadband Offer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

17 Jan 2026 12:30 pm

Hindi News / Technology / iPhone 17 Pro पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट: रिपब्लिक डे सेल में मिल रही 49,200 रुपये की छूट

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

PF से पैसा निकालना अब होगा आसान: UPI के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में आएगा पैसा, अप्रैल से पहले निपटा लें ये 3 जरूरी काम

EPFO UPI Withdrawal April 2026
टेक्नोलॉजी

स्मार्टफोन खरीदने की है प्लानिंग? पहले देख लें अमेजन सेल का ये रेट कार्ड, iPhone से लेकर OnePlus तक सब कुछ हुआ सस्ता

Amazon Great Republic Day Sale 2026 Smartphone Deals
टेक्नोलॉजी

मोबाइल नेटवर्क नहीं तो भी होगी बात… टेक्नो ला रहा है ऑफलाइन कॉलिंग स्मार्टफोन, 8,000 से कम होगी कीमत

Tecno Spark Go 3 Launch India
टेक्नोलॉजी

BSNL का नया दांव: 799 रुपये में 5000GB डेटा का ऑफर, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की बड़ी शर्त?

BSNL Pongal Broadband Offer
टेक्नोलॉजी

लीक हुए iQOO 15 Ultra के स्पेसिफिकेशन, 7000mAh बैटरी और इन-बिल्ट कूलिंग फैन के साथ होगी एंट्री?

iQOO 15 Ultra Price in India
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.