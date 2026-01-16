स्मार्टफोन खरीदने की है प्लानिंग? पहले देख लें अमेजन सेल का ये रेट कार्ड, iPhone से लेकर OnePlus तक सब कुछ हुआ सस्ता

Amazon Great Republic Day Sale 2026 Smartphone Deals: 16 जनवरी की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्मार्टफोन बाजार में बड़ी हलचल देखी जा रही है। अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल अब आधिकारिक तौर पर लाइव हो चुकी है। इस बार की सेल में ब्रांड्स ने डिस्काउंट से ज्यादा अपनी कीमतों के री-पोजीशनिंग पर जोर दिया है। हमने प्रमुख ब्रांड्स जैसे Apple, OnePlus और iQOO के नए प्राइस चार्ट का विश्लेषण किया है।