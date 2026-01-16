स्मार्टफोन खरीदने की है प्लानिंग? पहले देख लें अमेजन सेल का ये रेट कार्ड, iPhone से लेकर OnePlus तक सब कुछ हुआ सस्ता

Amazon Great Republic Day Sale 2026 Smartphone Deals (Image: Apple)
Amazon Great Republic Day Sale 2026 Smartphone Deals: 16 जनवरी की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्मार्टफोन बाजार में बड़ी हलचल देखी जा रही है। अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल अब आधिकारिक तौर पर लाइव हो चुकी है। इस बार की सेल में ब्रांड्स ने डिस्काउंट से ज्यादा अपनी कीमतों के री-पोजीशनिंग पर जोर दिया है। हमने प्रमुख ब्रांड्स जैसे Apple, OnePlus और iQOO के नए प्राइस चार्ट का विश्लेषण किया है।
iPhone 15 Price in Amazon Republic Day Sale: एप्पल का पिछला फ्लैगशिप अब अपनी सबसे स्थिर कीमत पर आ गया है। 59,900 रुपये पर बिकने वाला यह मॉडल बैंक ऑफर्स और प्रभावी छूट के बाद 50,249 रुपये के करीब पहुंच गया है। बाजार जानकारों के अनुसार, 2026 की पहली तिमाही में यह सबसे प्रतिस्पर्धी कीमत हो सकती है।
OnePlus 15R: 54,999 रुपये के लॉन्च प्राइस वाले इस फोन को कंपनी ने सेल के दौरान 44,999 रुपये के ब्रैकेट में रखा है। 7400mAh बैटरी और 165Hz डिस्प्ले के साथ यह उन यूजर्स के लिए है जो लंबे बैकअप की तलाश में हैं।
मिड-रेंज सेगमेंट (OnePlus Nord 5): नॉर्ड सीरीज का यह फोन अब 30,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध है। इसमें 144FPS गेमिंग सपोर्ट के साथ परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी गई है।
iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite) अब 65,999 रुपये पर स्थिर है, जबकि Oppo Reno 15 Pro Mini पर मिलने वाला 6,000 रुपये का बैंक ऑफर इसे फोटोग्राफी सेगमेंट में 53,999 रुपये की एक मजबूत पसंद बनाता है।
|मॉडल
|प्रभावी सेल कीमत (₹)
|मुख्य स्पेसिफिकेशन्स
|iPhone 15
|50,249
|A16 बायोनिक प्रोसेसर, टाइप-C पोर्ट
|OnePlus 15R
|44,999
|7400mAh बैटरी, 165Hz डिस्प्ले
|OnePlus Nord 5
|30,999
|स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 प्रोसेसर
|iQOO 15
|65,999
|8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर
सेल के दौरान दिखने वाली कीमतें अक्सर प्रभावी होती हैं। इसका लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें।
बैंक कैशबैक: Amazon Pay ICICI कार्ड पर मिलने वाला 5% कैशबैक सीधे आपके खाते या रिवॉर्ड पॉइंट में जुड़ता है।
इंस्टेंट डिस्काउंट: SBI कार्ड यूजर्स को भुगतान के समय 10% की तत्काल राहत दी जा रही है।
स्टॉक की स्थिति: प्रीमियम मॉडल्स के लिए शुरुआती 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि स्टॉक की उपलब्धता मांग के आधार पर बदलती रहती है।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसका उद्देश्य किसी भी उत्पाद, ब्रांड या सेवा का प्रचार या विज्ञापन करना नहीं है। इसमें दी गई कीमतें व फीचर्स समय और प्लेटफॉर्म के अनुसार बदल सकते हैं। खरीदारी से पहले आधिकारिक वेबसाइट या विक्रेता से जानकारी अवश्य जांच लें।
