BSNL का नया दांव: 799 रुपये में 5000GB डेटा का ऑफर, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की बड़ी शर्त?

BSNL Pongal Broadband Offer: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने ब्रॉडबैंड की दुनिया में हलचल मचाने के लिए अपना नया 'पोंगल स्पेशल ऑफर' पेश किया है। कंपनी का दावा है कि वह महज 799 रुपये में इतनी ज्यादा स्पीड और डेटा दे रही है कि निजी कंपनियां जैसे जियो और एयरटेल भी पीछे छूटती नजर आ रही हैं। लेकिन, क्या यह वाकई उतना सस्ता है जितना विज्ञापनों में दिख रहा है? अगर आप नया कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो इस प्लान की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है।
BSNL अपने सुपरस्टार प्रीमियम वाईफाई (SuperStar Premium WiFi) प्लान के तहत ग्राहकों को 200 Mbps की हाई स्पीड इंटरनेट ऑफर कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको महीने भर के लिए 5000 GB डेटा मिलता है। इसके साथ ही कंपनी सोनी लिव (Sony LIV) जैसे ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दे रही है। डेटा और स्पीड के मामले में यह प्लान काफी दमदार दिखता है।
अक्सर लोग 799 रुपये का विज्ञापन देखकर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। दरअसल, इस प्लान की असली कीमत 999 रुपये प्रति महीना है। आपको 799 रुपये वाला दाम तभी मिलेगा जब आप एक साथ पूरे 12 महीने यानी एक साल का एडवांस पेमेंट करेंगे। यानी कंपनी एक साल का पैसा साथ जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट दे रही है। अगर आप महीने-दर-महीने रिचार्ज करना चाहते हैं, तो आपको 999 रुपये ही देने होंगे।
जब हम इसकी तुलना बाजार की दूसरी बड़ी कंपनियों से करते हैं, तो अंतर साफ नजर आता है।
Jio: 699 रुपये के प्लान में 100 Mbps की स्पीड और अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है।
Airtel: 799 रुपये में 100 Mbps की स्पीड के साथ गूगल वन का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है।
BSNL: यहां 799 रुपये (सालाना भुगतान पर) में 200 Mbps की स्पीड दे रहा है, जो जियो और एयरटेल से दोगुनी है।
सस्ता डेटा और हाई स्पीड देखकर तुरंत फैसला लेना भारी पड़ सकता है। किसी भी सरकारी या निजी कंपनी का ब्रॉडबैंड चुनने से पहले अपने इलाके में उसकी हकीकत जान लें।
नेटवर्क कनेक्टिविटी: आपके क्षेत्र में BSNL के तारों का जाल कैसा है और अक्सर सिग्नल टूटता तो नहीं है, यह जरूर पता करें।
पड़ोसियों से राय: अगर आपके आसपास किसी के घर में पहले से BSNL ब्रॉडबैंड लगा है, तो उनसे स्पीड और सर्विस का फीडबैक लें।
उपलब्धता: कई बार ऑफर तो बड़े होते हैं लेकिन आपके खास पिनकोड पर वो सर्विस उपलब्ध नहीं होती।
निश्चित रूप से BSNL का यह पोंगल ऑफर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो भारी मात्रा में डेटा इस्तेमाल करते हैं और एक साथ साल भर का भुगतान कर सकते हैं। यह ऑफर 31 मार्च 2026 तक खुला है। लेकिन अगर आप हर महीने बजट मैनेज करना पसंद करते हैं और ज्यादा पैसा एक साथ ब्लॉक नहीं करना चाहते, तो जियो या एयरटेल के महीने वाले प्लान आपके लिए अधिक सुविधाजनक हो सकते हैं।
