BSNL का नया दांव: 799 रुपये में 5000GB डेटा का ऑफर, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की बड़ी शर्त?

BSNL Pongal Broadband Offer: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने ब्रॉडबैंड की दुनिया में हलचल मचाने के लिए अपना नया 'पोंगल स्पेशल ऑफर' पेश किया है। कंपनी का दावा है कि वह महज 799 रुपये में इतनी ज्यादा स्पीड और डेटा दे रही है कि निजी कंपनियां जैसे जियो और एयरटेल भी पीछे छूटती नजर आ रही हैं। लेकिन, क्या यह वाकई उतना सस्ता है जितना विज्ञापनों में दिख रहा है? अगर आप नया कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो इस प्लान की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है।