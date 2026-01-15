Grok AI Controversy: X पर अब ‘बिकनी’ वाला गंदा खेल बंद! मस्क के AI ने खींची लक्ष्मण रेखा

Grok AI Controversy: कहते हैं न कि जब चौतरफा दबाव बढ़ता है, तो बड़े-बड़ों को झुकना पड़ता है। एलन मस्क और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लंबे समय से चल रहे विवाद और दुनिया भर की सरकारों की नाराजगी के बाद, मस्क ने आखिरकार अपने AI चैटबॉट 'Grok' के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब अगर कोई Grok के जरिए किसी महिला या नाबालिग की अश्लील फोटो बनाने या उसे 'बिकनी' पहनाने की कोशिश करेगा, तो यह AI साफ इनकार कर देगा।