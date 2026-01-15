15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Grok AI Controversy: X पर अब ‘बिकनी’ वाला गंदा खेल बंद! मस्क के AI ने खींची लक्ष्मण रेखा

Grok AI Controversy: बंद हुआ 'बिकनी' वाला गंदा खेल! मस्क ने रातों-रात बदले Grok AI के नियम। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों की सख्ती के बाद अब X पर अश्लील फोटो बनाना होगा नामुमकिन। पढ़ें पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 15, 2026

Grok AI Controversy

Grok AI Controversy (Image: X)

Grok AI Controversy: कहते हैं न कि जब चौतरफा दबाव बढ़ता है, तो बड़े-बड़ों को झुकना पड़ता है। एलन मस्क और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लंबे समय से चल रहे विवाद और दुनिया भर की सरकारों की नाराजगी के बाद, मस्क ने आखिरकार अपने AI चैटबॉट 'Grok' के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब अगर कोई Grok के जरिए किसी महिला या नाबालिग की अश्लील फोटो बनाने या उसे 'बिकनी' पहनाने की कोशिश करेगा, तो यह AI साफ इनकार कर देगा।

आखिर क्यों मस्क को बदलनी पड़ी अपनी चाल?

दरअसल, पिछले कुछ समय से X पर एक बेहद ही गंदा खेल चल रहा था। लोग Grok AI का इस्तेमाल करके महिलाओं और यहां तक कि मासूम बच्चों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इसे तकनीकी भाषा में 'डीपफेक' कहा जाता है। यानी ऐसी नकली तस्वीरें जो देखने में बिल्कुल असली लगें। एलन मस्क शुरू में इसे फ्री स्पीच का नाम देकर टालते रहे, लेकिन जब बात पानी से ऊपर निकल गई, तो उन्हें रातों-रात नियम बदलने पड़े।

भारत और दुनिया ने दिखाए कड़े तेवर

मस्क के इस यू-टर्न के पीछे सबसे बड़ी वजह कानूनी कार्रवाई का डर है। भारत सरकार ने X को पहले ही सख्त अल्टीमेटम दे दिया था। साफ कर दिया गया था कि अगर महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ, तो X को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

इतना ही नहीं, ब्रिटेन की सरकार भी इस मामले में आर-पार के मूड में है। वहां की रेगुलेटर संस्था Ofcom ने जांच बिठा दी है और एक नया कानून भी ला रही है, जिसके तहत बिना सहमति के अश्लील डीपफेक बनाना अब सीधे जेल की हवा खिलाने वाला अपराध होगा। इसी ग्लोबल प्रेशर ने मस्क को मजबूर कर दिया कि वो Grok की मनमानी पर लगाम कसें।

क्या सच में सुधर गया है Grok?

मस्क की कंपनी ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर अपनी पॉलिसी में बदलाव की घोषणा तो कर दी, लेकिन क्या सच में गंदगी साफ हो गई है? इस पर अभी भी सवालिया निशान हैं। The Verge की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब कुछ पत्रकारों ने इस दावे की टेस्टिंग की, तो नतीजा चौंकाने वाला था। मस्क के लाख दावों के बावजूद बुधवार को भी Grok अश्लील तस्वीरें बनाता हुआ पकड़ा गया।

इससे एक बात तो साफ है कि कंपनी की कथनी और करनी में अभी भी फर्क है। हालांकि, मस्क का कहना है कि वे लगातार फिल्टर बेहतर कर रहे हैं, ताकि किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को रोका जा सके।

कुल मिलाकर, मस्क ने नियम तो बदल दिए हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब यह AI टूल वाकई में सुरक्षित साबित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही कि अब X पर डिजिटल चीरहरण करने वालों के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर हो गया है।

ये भी पढ़ें

जेब पर भारी पड़ेगा डेड पैन कार्ड, 10 हजार का जुर्माना और जेल भी मुमकिन, जानें इनकम टैक्स के कड़े नियम
टेक्नोलॉजी
Inactive PAN Card Penalty

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

15 Jan 2026 10:26 am

Hindi News / Technology / Grok AI Controversy: X पर अब ‘बिकनी’ वाला गंदा खेल बंद! मस्क के AI ने खींची लक्ष्मण रेखा

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

OnePlus Nord 6 के स्पेसिफिकेशन लीक: 9,000mAh बैटरी के साथ भारत में जल्द दे सकता है दस्तक

OnePlus Nord 6 India Launch
टेक्नोलॉजी

अब हर कोई बनेगा फिल्म मेकर… गूगल के नए AI टूल से 4K क्वालिटी में जनरेट होंगे वीडियो, फोन से ही दिखेगा सिनेमा जैसा जादू

Google Veo 3.1
टेक्नोलॉजी

OnePlus के CEO पीट लाउ पर गिरफ्तारी की तलवार, वारंट की खबरों ने बढ़ाई चिंता, क्या जाएंगे जेल?

Pete Lau arrest warrant
टेक्नोलॉजी

एप्पल का बड़ा धमाका: अब एक ही कीमत में मिलेंगे वीडियो, म्यूजिक और डिजाइनिंग के प्रो-टूल्स, क्रिएटर्स के बचेंगे हजारों रुपये

Apple Creator Studio
टेक्नोलॉजी

जेब पर भारी पड़ेगा डेड पैन कार्ड, 10 हजार का जुर्माना और जेल भी मुमकिन, जानें इनकम टैक्स के कड़े नियम

Inactive PAN Card Penalty
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.