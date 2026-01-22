अब आपके ईयरफोन्स से आपकी बातें सुन रहे हैं हैकर्स, सिर्फ 15 सेकंड में हो रहा है WhisperPair अटैक

एक बार हैकर ने आपके डिवाइस को हाईजैक कर लिया, तो वह उस हेडफोन का एक तरह से मालिक बन जाता है। वह न केवल आपका म्यूजिक बंद कर सकता है, बल्कि आपके हेडफोन के माइक्रोफोन को चुपचाप ऑन करके आपके आसपास की सारी बातें सुन सकता है। इतना ही नहीं, आपकी लोकेशन ट्रैक करना और आपके कानों में अपनी पसंद के ऑडियो क्लिप्स प्ले करना भी उसके लिए आसान हो जाता है।