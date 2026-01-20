सिर्फ सेल्फी और फोटो के लिए नहीं है फोन का कैमरा, इन 6 स्मार्ट तरीकों से आसान बनाएं अपनी जिंदगी

अक्सर ऐसा होता है कि टीवी या एसी का रिमोट काम करना बंद कर देता है। हमें समझ नहीं आता कि सेल खत्म हो गए हैं या रिमोट ही खराब हो गया है। इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका आपके फोन में है। बस अपने फोन का कैमरा चालू करें और रिमोट के आगे वाले हिस्से (जहां छोटी लाइट होती है) को कैमरे के सामने रखकर कोई भी बटन दबाएं। अगर कैमरे की स्क्रीन पर आपको रिमोट से नीली या बैंगनी रंग की रोशनी निकलती दिखे, तो समझ लीजिए रिमोट ठीक है, बस सेल बदलने की जरूरत है।