टेक्नोलॉजी

सिर्फ सेल्फी और फोटो के लिए नहीं है फोन का कैमरा, इन 6 स्मार्ट तरीकों से आसान बनाएं अपनी जिंदगी

Smartphone Camera Hacks for Daily Life: क्या आप भी फोन के कैमरे को सिर्फ फोटो खींचने का टूल समझते हैं? जानिए 6 ऐसे स्मार्ट इस्तेमाल जो आपकी लाइफ को फास्ट बना देंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 20, 2026

Smartphone Camera Hacks for Daily Life

Smartphone Camera Hacks for Daily Life (Image: Gemini)

Smartphone Camera Hacks for Daily Life: हम जब भी नया स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो सबसे पहले उसका कैमरा चेक करते हैं। फोटो कैसी आ रही है? या सेल्फी में चेहरा साफ दिख रहा है या नहीं? बस यहीं तक हमारी सोच सीमित रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कैमरे को आप सिर्फ यादें संजोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वह असल में बहुत ही काम का है?

जी हां, आपके फोन का कैमरा आपकी जेब में रखा एक ऐसा टूल है जो मुश्किल से मुश्किल काम को चुटकियों में निपटा सकता है। चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने फोन के कैमरे से वो कौन से 6 काम ले सकते हैं, जिन्हें जानकर आप कहेंगे काश… यह पहले पता होता।

1. रिमोट की बैटरी का एक्स-रे टेस्ट

    अक्सर ऐसा होता है कि टीवी या एसी का रिमोट काम करना बंद कर देता है। हमें समझ नहीं आता कि सेल खत्म हो गए हैं या रिमोट ही खराब हो गया है। इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका आपके फोन में है। बस अपने फोन का कैमरा चालू करें और रिमोट के आगे वाले हिस्से (जहां छोटी लाइट होती है) को कैमरे के सामने रखकर कोई भी बटन दबाएं। अगर कैमरे की स्क्रीन पर आपको रिमोट से नीली या बैंगनी रंग की रोशनी निकलती दिखे, तो समझ लीजिए रिमोट ठीक है, बस सेल बदलने की जरूरत है।

    2. बारीक अक्षरों को पढ़ने का मैग्नीफाइंग ग्लास

      उम्र के साथ या कई बार रोशनी कम होने की वजह से दवाइयों के पत्तों या बिजली के बिल पर लिखे बारीक अक्षर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चश्मा ढूंढने के बजाय फोन का कैमरा खोलें और उसे उन अक्षरों के पास ले जाकर जूम करें। ऑटोफोकस की मदद से वो छोटे अक्षर आपको एकदम साफ और बड़े दिखाई देंगे। जरूरत पड़ने पर आप फ्लैशलाइट भी जला सकते हैं।

      3. बिना इंची टेप के नापें लंबाई-चौड़ाई

        घर के लिए पर्दा लेना हो या नई मेज की लंबाई नापनी हो, कई बार हमारे पास हमेशा इंची टेप नहीं होता। अगर आपके पास iPhone है, तो उसमें 'Measure' नाम का ऐप पहले से होता है। वहीं एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर से ऐसे कई ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। बस कैमरे को उस चीज पर घुमाएं और आपका फोन बता देगा कि वो चीज कितनी लंबी या चौड़ी है।

        4. भाषा की दीवारों को ढहाएगा आपका कैमरा

          मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहां का मेन्यू कार्ड या साइन बोर्ड किसी ऐसी भाषा में है जो आपको समझ नहीं आ रही। बस Google Translate ऐप खोलें और कैमरे को उस टेक्स्ट पर ले जाएं। जादू की तरह वो विदेशी भाषा आपकी चुनी हुई भाषा (जैसे हिंदी) में बदल जाएगी। यह फीचर विदेश यात्रा या किसी खास रेस्टोरेंट में बहुत काम आता है।

          5. गूगल लेंस: हर सवाल का विजुअल जवाब

            रास्ते में कोई खूबसूरत फूल दिखा या किसी की घड़ी पसंद आ गई, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता? बस फोन का कैमरा उठाएं और 'Google Lens' फीचर का इस्तेमाल करें। यह उस चीज को इंटरनेट पर सर्च करेगा और आपको उसकी पूरी जानकारी, कीमत और खरीदने का लिंक तक दे देगा।

            6. भारी-भरकम स्कैनर को कहें अलविदा

              अब किसी डॉक्यूमेंट को ईमेल या व्हाट्सएप करने के लिए दुकान पर जाकर स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। आपके फोन का कैमरा एक बेहतरीन स्कैनर भी है। आजकल ज्यादातर फोन्स में डॉक्यूमेंट स्कैन का फीचर इनबिल्ट आता है। यह कागज के कोनों को खुद ही पहचान लेता है और एक साफ-सुथरी PDF फाइल बना देता है जिसे आप कहीं भी भेज सकते हैं।

