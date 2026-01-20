सर्दियों में AC खरीदना क्यों है स्मार्ट फैसला? ये 5 कारण बचाएंगे आपके हजारों रुपये

जब अचानक भीषण गर्मी आती है, तब हम बिना ज्यादा सोचे-समझे जो भी मॉडल दुकान पर मिलता है, उसे उठा लाते हैं। ऐसे में अक्सर हम गलत टन क्षमता या कम स्टार रेटिंग वाला AC ले लेते हैं, जो बाद में पहाड़ जैसा बिजली बिल थमाता है। सर्दियों में आपके पास पर्याप्त समय होता है। आप आराम से रिसर्च कर सकते हैं, स्टार रेटिंग की तुलना कर सकते हैं और अपने कमरे के साइज के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं।