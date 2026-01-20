20 जनवरी 2026,

मंगलवार

टेक्नोलॉजी

सर्दियों में AC खरीदना क्यों है स्मार्ट फैसला? ये 5 कारण बचाएंगे आपके हजारों रुपये

Benefits of buying AC in winter India: सर्दियों में AC खरीदना सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। जानें कैसे आधुनिक AC सर्दियों में हीटर का काम भी करते हैं और क्यों ऑफ-सीजन में खरीदारी करना आपके लिए फायदे का सौदा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 20, 2026

Benefits of buying AC in winter India

Benefits of buying AC in winter India (Image: Gemini)

Benefits of buying AC in winter India: सोचिए, जब बाहर कड़ाके की ठंड हो, कोहरा छाया हो और लोग रजाई या ही ढूंढ रहे हों, तब क्या कोई एयर कंडीशनर (AC) खरीदने की सोचता है? सुनने में शायद यह थोड़ा अजीब लगे, लेकिन असल में यह एक बहुत ही समझदारी भरा निवेश है। एक जागरूक खरीदार हमेशा ऑफ-सीजन का फायदा उठाता है। जब बाजार में भीड़ कम होती है, तब ऑफर्स और सुविधाओं की लाइन लगी होती है।

अगर आप भी आने वाली गर्मियों के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं, तो जानिए वो 5 ठोस वजहें कि आखिर क्यों सर्दियों में AC लेना आपकी जेब और सुकून, दोनों के लिए फायदेमंद है।

1. जेब को मिलेगी बड़ी राहत

यह बाजार का सीधा सा नियम है, जिस चीज की मांग कम होगी, उसकी कीमत भी गिरेगी। गर्मियों में जब पारा 45 डिग्री पार करता है, तब AC के दाम आसमान छूने लगते हैं। इसके उलट, सर्दियों में दुकानदार अपना पुराना स्टॉक निकालने के लिए भारी डिस्काउंट, शानदार एक्सचेंज बोनस और एक्स्ट्रा कैशबैक जैसे ऑफर्स देते हैं। इस समय आप एक प्रीमियम 5-स्टार इन्वर्टर AC को काफी कम कीमत में घर ला सकते हैं।

2. इंस्टॉलेशन में नहीं होगी कोई जल्दबाजी

गर्मियों के पीक सीजन में AC तो मिल जाता है, लेकिन उसे लगाने वाले टेक्नीशियन के पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। नतीजतन, आपको फिटिंग के लिए इंतजार करना पड़ता है और जल्दबाजी में कई बार फिटिंग सही से नहीं हो पाती। सर्दियों में वही एक्सपर्ट टीम आपके घर शांति से आती है। वे पाइपिंग, गैस और ड्रेनेज की बारीकियों को आराम से चेक करते हैं, जिससे भविष्य में गैस लीकेज जैसी समस्याओं का डर नहीं रहता।

3. हीटर की भी जरूरत नहीं

    आजकल तकनीक बदल गई है। बाजार में कई ऐसे हॉट एंड कोल्ड AC आ गए हैं जिनमें हीट पंप तकनीक होती है। ये सिर्फ गर्मी में कमरा ठंडा नहीं करते, बल्कि सर्दियों में हीटर का काम भी बखूबी करते हैं। यह रिवर्स साइकिल पर चलते हैं और बाहर की हवा से गर्मी खींचकर कमरे को गर्म रखते हैं। अगर आप अभी ऐसा मॉडल लेते हैं, तो आपको अलग से हीटर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

    4. सीलन और नमी से मिलेगी छुट्टी

      सर्दियों के दिनों में अक्सर हम घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखते हैं। धूप न आने की वजह से घर के अंदर एक अजीब सी नमी और सीलन वाली गंध (बदबू) आने लगती है। AC का डीह्यूमिडिफिकेशन (Dehumidification) मोड हवा से इस अतिरिक्त नमी को सोख लेता है। इससे न केवल आपके कमरे की हवा ताजा रहती है, बल्कि दीवारों और कपड़ों पर फंगस लगने का खतरा भी कम हो जाता है।

      5. हड़बड़ी में नहीं, मजबूती से लें फैसला

        जब अचानक भीषण गर्मी आती है, तब हम बिना ज्यादा सोचे-समझे जो भी मॉडल दुकान पर मिलता है, उसे उठा लाते हैं। ऐसे में अक्सर हम गलत टन क्षमता या कम स्टार रेटिंग वाला AC ले लेते हैं, जो बाद में पहाड़ जैसा बिजली बिल थमाता है। सर्दियों में आपके पास पर्याप्त समय होता है। आप आराम से रिसर्च कर सकते हैं, स्टार रेटिंग की तुलना कर सकते हैं और अपने कमरे के साइज के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं।

        जरूरी बात

        उत्तर भारत जैसे शहरों में जहां सर्दियों में प्रदूषण बढ़ जाता है, वहां आप ऐसे AC चुन सकते हैं जिनमें HEPA फिल्टर या बेहतर एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम हो। हालांकि यह एयर प्यूरिफायर का पूरी तरह विकल्प नहीं है, लेकिन बंद कमरों में यह हवा को सर्कुलेट कर धूल और मिट्टी के कणों (PM 2.5) को कम करने में काफी मददगार साबित होता है।

        खबर शेयर करें:

        Join Arovia on WhatsApp

