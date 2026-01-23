WhatsApp ग्रुप्स का सिरदर्द खत्म? अब नए मेंबर भी देख सकेंगे पुरानी चैट, जानिए क्या है ये धांसू अपडेट

WhatsApp Recent History Sharing Feature: हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ है कि हमें किसी WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया और वहां पहले से ही किसी गंभीर मुद्दे पर बहस या चर्चा चल रही है। अब दिक्कत ये होती है कि ग्रुप में एंट्री मारते ही हमारे सामने बिल्कुल कोरा कागज (ब्लैंक स्क्रीन) होता है। हमें कुछ पता नहीं होता कि आखिर बात क्या हो रही है, और फिर कोई पुराना दोस्त हमें शुरू से पूरी कहानी समझाता है।