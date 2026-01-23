WhatsApp ग्रुप्स का सिरदर्द खत्म? अब नए मेंबर भी देख सकेंगे पुरानी चैट, जानिए क्या है ये धांसू अपडेट

WhatsApp Recent History Sharing Feature (Image: Pexels)
WhatsApp Recent History Sharing Feature: हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ है कि हमें किसी WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया और वहां पहले से ही किसी गंभीर मुद्दे पर बहस या चर्चा चल रही है। अब दिक्कत ये होती है कि ग्रुप में एंट्री मारते ही हमारे सामने बिल्कुल कोरा कागज (ब्लैंक स्क्रीन) होता है। हमें कुछ पता नहीं होता कि आखिर बात क्या हो रही है, और फिर कोई पुराना दोस्त हमें शुरू से पूरी कहानी समझाता है।
लेकिन अब WhatsApp इस बोरियत और माथापच्ची को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। कंपनी एक ऐसा कमाल का फीचर लेकर आई है जिससे ग्रुप में शामिल होने वाले नए सदस्य भी पिछली बातों को पढ़ सकेंगे।
अभी तक के नियम के मुताबिक, आप ग्रुप में जिस वक्त जुड़ते हैं, आपको उसी समय के बाद के मैसेज दिखते हैं। पर नए अपडेट के बाद कहानी बदल जाएगी। नई रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp अब रिसेंट हिस्ट्री शेयरिंग (Recent History Sharing) नाम का फीचर ला रहा है।
इसकी सबसे खास बात ये है कि जब कोई नया व्यक्ति ग्रुप में आएगा, तो एडमिन उसके साथ पिछले 14 दिनों की चैट हिस्ट्री शेयर कर सकेगा। हालांकि, इसमें एक छोटी सी शर्त है। आप पिछले 14 दिनों के अधिकतम 100 मैसेज ही नए मेंबर को दिखा पाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि नया व्यक्ति आते ही सब कुछ समझ जाएगा और उसे बार-बार ये नहीं पूछना पड़ेगा कि, क्या बात चल रही है?
अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या प्राइवेसी का क्या होगा? तो घबराइए मत, यह फीचर पूरी तरह से ग्रुप एडमिन के हाथ में होगा। यह कोई ऑटोमेटिक सेटिंग नहीं है। जब एडमिन किसी नए सदस्य को ग्रुप में 'Add' करेगा, तो उसे स्क्रीन पर एक विकल्प दिखेगा कि क्या वो पुरानी चैट शेयर करना चाहता है या नहीं।
इतना ही नहीं, WhatsApp आपसे तीन बार कन्फर्मेशन मांगेगा ताकि गलती से भी कोई ऐसी जानकारी शेयर न हो जाए जिसे आप गुप्त रखना चाहते थे। जब आप परमिशन देंगे, तभी नए मेंबर को पुरानी बातें दिखेंगी।
WhatsApp ने सुरक्षा के मामले में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है।
एन्क्रिप्शन: शेयर किए गए पुराने मैसेज भी पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होंगे, यानी कोई तीसरा उन्हें नहीं पढ़ सकेगा।
अलग रंग की पहचान: नए मेंबर को ये पुरानी चैट एक अलग रंग में दिखाई देगी, ताकि उसे पता रहे कि ये उसके आने से पहले की बातें हैं।
सबको पता चलेगा: जैसे ही हिस्ट्री शेयर होगी, ग्रुप में एक सिस्टम मैसेज आएगा जिससे बाकी सभी पुराने मेंबर्स को पता चल जाएगा कि नए व्यक्ति ने पुरानी चैट पढ़ ली है।
अगर आप आईफोन (iPhone) यूजर हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। फिलहाल यह फीचर WhatsApp के iOS बीटा वर्जन पर देखा गया है। अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, इसलिए हो सकता है कि आपके फोन में यह तुरंत न दिखे। लेकिन बीटा टेस्टिंग शुरू होने का सीधा सा मतलब है कि बहुत जल्द यह हम सभी के फोन में दस्तक देने वाला है।
