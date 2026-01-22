अब बच्चों को नहीं आएंगे अजनबियों के मैसेज, WhatsApp ला रहा ये खास फीचर

ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस फीचर के आने के बाद बच्चों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। व्हाट्सऐप ने सुरक्षा और प्राइवेसी के बीच एक बारीक लकीर खींची है। माता-पिता को इस बात की रिपोर्ट तो मिलेगी कि बच्चा ऐप का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, लेकिन वे उनकी पर्सनल चैट या कॉल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की वजह से बच्चों के मैसेज पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। यानी आप उनकी जासूसी नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उनकी ऑनलाइन सुरक्षा की पहरेदारी करेंगे।