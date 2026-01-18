18 जनवरी 2026,

टेक्नोलॉजी

WhatsApp की ये 8 सेटिंग्स ऑन कर ली तो कोई नहीं लगा पाएगा सेंध, अभी चेक करें अपना अकाउंट

WhatsApp privacy settings 2026: क्या आपका अकाउंट सुरक्षित है? इन 8 सेटिंग्स को अभी ऑन करें और अपनी पर्सनल चैट, फोटो और बैंक डेटा को हैकर्स से बचाएं। अभी पढ़ें पूरी जानकारी।

Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 18, 2026

WhatsApp Privacy Settings 2026

WhatsApp Privacy Settings 2026 (Image: Freepik)

WhatsApp Privacy Settings 2026: आज के दौर में हमारा WhatsApp सिर्फ एक चैटिंग ऐप नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारे बैंक अलर्ट, ऑफिस के जरूरी काम और पर्सनल यादों का एक डिजिटल स्टोर रूम बन गया है। यही वजह है कि साइबर ठगों की नजर हमेशा आपके इस अकाउंट पर टिकी रहती है। अगर आपकी आधार डिटेल, बैंक जानकारी या निजी फोटो गलत हाथों में चली जाएं, तो बड़ा आर्थिक और मानसिक नुकसान हो सकता है।

अच्छी बात यह है कि WhatsApp खुद भी आपकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और उसने कई मजबूत प्राइवेसी टूल्स दिए हैं। अगर आप नीचे बताई गई इन 8 सेटिंग्स को सही तरीके से ऑन कर लेते हैं, तो आप काफी हद तक बेफिक्र हो सकते हैं।

1. प्राइवेसी चेकअप पर दें ध्यान

    सबसे पहले अपने अकाउंट की कंट्रोल सेटिंग अपने हाथ में लें। इसके लिए Settings > Privacy में जाएं। यहां आप तय कर सकते हैं कि आपका प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस कौन देख सकता है। अनजान लोगों से दूरी बनाने का यह सबसे पहला और कारगर कदम है।

    2. खुद डिलीट हो जाएंगे मैसेज

      अगर आप किसी से संवेदनशील जानकारी शेयर कर रहे हैं, तो 'Disappearing Messages' फीचर का इस्तेमाल करें। इसमें आप 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन का टाइमर लगा सकते हैं, जिसके बाद आपकी चैट खुद-ब-खुद गायब हो जाएगी।

      3. टू-स्टेप वेरिफिकेशन है सबसे जरूरी

        अपने अकाउंट को हैक होने से बचाने के लिए 'Two-step verification' को अभी ऑन करें। इसमें 6 अंकों का एक सिक्योरिटी पिन सेट करना होता है। साथ ही अपनी ईमेल आईडी भी जोड़ लें, ताकि अगर आप पिन भूल जाएं तो अकाउंट आसानी से रिकवर हो सके।

        4. पर्सनल चैट पर लगाएं ताला

          जिस चैट को आप दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहते हैं, उस पर टैप करें और 'Chat Lock' फीचर ऑन कर दें। इसके बाद वह चैट सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट या फेस लॉक से ही खुलेगी।

          5. एडवांस्ड प्राइवेसी सेटिंग्स

            प्राइवेसी सेक्शन में 'Advanced' का विकल्प मिलता है। यहां से आप कॉल के दौरान अपना IP Address प्रोटेक्ट कर सकते हैं और 'लिंक प्रीव्यू' को डिसेबल कर सकते हैं। हालांकि इससे कॉल क्वालिटी पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद मजबूत लेयर है।

            6. ब्लू टिक का चक्कर छोड़ें

              अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को पता न चले कि आपने मैसेज पढ़ा है या नहीं, तो 'Read Receipts' को बंद कर दें। इससे स्कैमर्स आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर पाते।

              7. ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड पर रोक

                कई बार साइबर ठग मैलवेयर वाले फोटो या वीडियो भेजते हैं। इसलिए फोन की सेटिंग्स में जाकर 'Automatic Media Download' बंद रखें। इससे न सिर्फ आप वायरस से बचेंगे, बल्कि आपके फोन की स्टोरेज भी बची रहेगी।

                8. एडवांस्ड चैट प्राइवेसी का सुरक्षा कवच

                  यह एक नया और बेहतरीन फीचर है जो आपकी चैट को WhatsApp से एक्सपोर्ट होने से रोकता है। यह आपके डेटा को सुरक्षित रखने और मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने में काफी मददगार साबित होता है।

                  WhatsApp जितना आसान है, लापरवाही बरतने पर उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है। अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजाक में न लें और आज ही इन सेटिंग्स को चेक करें।

