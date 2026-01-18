WhatsApp की ये 8 सेटिंग्स ऑन कर ली तो कोई नहीं लगा पाएगा सेंध, अभी चेक करें अपना अकाउंट

WhatsApp Privacy Settings 2026: आज के दौर में हमारा WhatsApp सिर्फ एक चैटिंग ऐप नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारे बैंक अलर्ट, ऑफिस के जरूरी काम और पर्सनल यादों का एक डिजिटल स्टोर रूम बन गया है। यही वजह है कि साइबर ठगों की नजर हमेशा आपके इस अकाउंट पर टिकी रहती है। अगर आपकी आधार डिटेल, बैंक जानकारी या निजी फोटो गलत हाथों में चली जाएं, तो बड़ा आर्थिक और मानसिक नुकसान हो सकता है।