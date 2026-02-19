राज्यसभा की बदलेगी तस्वीर? 37 सीटों का चुनाव बदलेगा पूरा समीकरण, समझें गणित

Rajya Sabha Election 2026: चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों पर 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। ये सीटें 2 अप्रैल और 9 अप्रैल को खाली हो रही हैं। राज्यसभा में NDA की सीटें बढ़ेंगी तो इंडिया गठबंधन की सीटों में कमी होगी। इसके बाद भी कांग्रेस की सीटों में इजाफा हो सकता है?