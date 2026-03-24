Realme के इस फोन को लेकर लीक ने बढ़ाई हलचल, Realme 16 5G में मिल सकता है खास सेल्फी मिरर फीचर

Realme 16 5G: स्मार्टफोन बाजार में हर बार कंपनियां अपने ग्राहकों को कुछ नया देने की कोशिश करती रहती है। रियलमी भी एक नई कोशिश करने की तैयारी में है। इस बार Realme का अपकमिंग फोन Realme 16 5G एक अलग वजह से चर्चा में है। सामने आई जानकारी के अनुसार, इस फोन में एक नया फीचर Selfie-Mirror (सेल्फी मिरर) दिया जा सकता है, जो इसे बाकी स्मार्टफोन्स से अलग बना सकता है।