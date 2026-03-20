Vivo के Vivo X300s फोन में मिल सकते है कई दमदार फीचर्स, लॉन्च से पहले ही लीक!

लीक्स के अनुसार, Vivo X300 Ultra को कैमरा फोकस्ड फ्लैगशिप के तौर पर लाया जा सकता है। इसमें डुअल 200MP कैमरा सेटअप के साथ 50MP अल्ट्रावाइड और 50MP फ्रंट कैमरा मिलने की बात कही जा रही है। जो अच्छा कैमरा चाहने वाले यूजर्स के लिए खास बन सकता है। इसके अलावा इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 6.82 इंच LTPO OLED डिस्प्ले दिए जाने की उम्मीद है। बैटरी को लेकर भी चर्चा है कि इसमें 7000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।