अश्विनी वैष्णव का ऐलान, अब बिना सेट-टॉप बॉक्स भी दिखेंगे टीवी चैनल! जानें सरकार की MyWAVES और AI वाली नई पहल

भारत सरकार की इस नई पहल के साथ अब टीवी देखने का तरीका आसान हो जाएगा। सरकार ने ऐसे टीवी सेट्स को बढ़ावा दिया है, जिनमें इन-बिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर और एडवांस प्रोग्राम गाइड (EPG) होगा। यानि अब उस बड़े सेटटॉप बॉक्स को टीवी के अंदर ही छोटी सी साइज में फिट कर दिया गया है। अब आपको टीवी में फ्री चैनल देखने के लिए अलग से सेटटॉप बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि अब लोग DD Free Dish (डीडी फ्री डिश) चैनल बिना अलग सेट-टॉप बॉक्स के सीधे टीवी पर देख सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि सेटटॉप बॉक्स लगाने पर टीवी पर लगने वाला अतिरिक्त खर्च जैसे वायरिंग और रिमोट्स की झंझट कम होगी।