OPPO K14 5G Launch India: नया 5G फोन सेल में आया, फीचर्स जानकर चौंक सकते हैं आप, जानें क्या है खास

जिस कीमत में OPPO K14 5G आया है, उस रेंज में पहले से कई फोन मौजूद हैं। इसकी तुलना iQOO Z11x 5G, Realme Narzo 70 5G, Redmi 13 5G और Samsung Galaxy M34 5G जैसे स्मार्टफोन्स से की जा रही है। ये सभी फोन लगभग एक ही बजट में आते हैं और रोजमर्रा के इस्तेमाल, बैटरी और 5G कनेक्टिविटी जैसे मामलों में एक-दूसरे के विकल्प बनते हैं। ऐसे में नया OPPO फोन भी इसी मुकाबले में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता दिख रहा है।