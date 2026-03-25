Rail Ticket Cancellation New Rules: अब ट्रेन टिकट कैंसिल करना पड़ेगा महंगा? 1 अप्रैल से बदल रहे नियम

रेलवे में टिकट कैंसिलेशन के नियम समय के हिसाब से ही होते रहे है। पहले ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर रिफंड न मिलने का नियम था, अब इसे सख्त करते हुए 8 घंटे में बदल दिया है। पहले कई यात्रियों को यह स्पष्ट नहीं होता था कि किस समय पर कितना रिफंड मिलेगा, वहीं अब नए नियमों में इसे सीधे प्रतिशत और समय के आधार पर तय कर दिया गया है।