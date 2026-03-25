Rail Ticket Cancellation New Rules: अब ट्रेन टिकट कैंसिल करना पड़ेगा महंगा? 1 अप्रैल से बदल रहे नियम

Railway Ticket Cancellation New Rules| Image Source: ChatGpt
Railway Ticket Cancellation New Rules: रेलवे यात्रियों के लिए टिकट कैंसिलेशन को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। 1 अप्रैल से रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नए नियम लागू होंगे, जिनमें रिफंड और चार्जेस को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों में यात्रियों को यह पहले से समझ आ जाएगा कि टिकट कैंसिल करने पर कितना पैसा वापस मिलेगा और कब नहीं मिलेगा।
नए नियमों के मुताबिक, अब टिकट कैंसिलेशन पूरी तरह समय पर आधारित होगा। अगर आपने टिकट बुक की है और आपको किसी वजह से अब यात्रा नहीं करनी है तो आपको कैंसिल टिकट का रिफंड नए नियमों के आधार पर मिलेगा जो इस प्रकार है-
अगर आप ट्रेन छूटने के 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल कर रहे है तो क्लास के हिसाब से अलग-अलग फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज कटेगा जो इस प्रकार होगा-
रेलवे में टिकट कैंसिलेशन के नियम समय के हिसाब से ही होते रहे है। पहले ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर रिफंड न मिलने का नियम था, अब इसे सख्त करते हुए 8 घंटे में बदल दिया है। पहले कई यात्रियों को यह स्पष्ट नहीं होता था कि किस समय पर कितना रिफंड मिलेगा, वहीं अब नए नियमों में इसे सीधे प्रतिशत और समय के आधार पर तय कर दिया गया है।
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