UPI खर्च पर लगाम लगाएगा BHIM ऐप का ‘डिजिटल मुनीम’, फिजूलखर्ची होगी कंट्रोल

BHIM UPI Spend Analytics (Image: Gemini)
BHIM UPI Spend Analytics: आजकल चाय की टपरी हो या बड़ा शॉपिंग मॉल, हर जगह बस एक ही आवाज सुनाई देती है… 'QR कोड दीजिये', स्कैन किया और काम हो गया। बात सच भी है, UPI ने हमारी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि अब जेब में पर्स रखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन इस आसानी के साथ एक बड़ी मुसीबत भी आई है। जब हम कैश में लेनदेन करते थे, तो बटुए से नोट कम होते हुए दिखते थे। एक दर्द होता था कि पैसा जा रहा है। पर डिजिटल पेमेंट में तो बस पिन डाला और काम खत्म… नतीजा? महीने के आखिर में जब बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, तो समझ ही नहीं आता कि इतना सारा पैसा आखिर उड़ कहां गया?
अगर आप भी इसी अदृश्य खर्च से परेशान हैं, तो सरकारी BHIM UPI ऐप आपके लिए एक शानदार समाधान लेकर आया है। गूगल पे और फोनपे के दौर में शायद बहुत से लोग इस ऐप को भूल गए होंगे, लेकिन इसके नए फीचर्स इसे आज के दौर का सबसे स्मार्ट डिजिटल मुनीम बनाते हैं।
BHIM ऐप ने एक खास फीचर जोड़ा है जिसे स्पेंड एनालिटिक्स (Spend Analytics) नाम दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो यह आपके खर्चों का पूरा कच्चा-चिट्ठा है। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, होम पेज पर ही आपको यह फीचर मिल जाएगा।
यह सिर्फ ये नहीं बताता कि आपने कितने पैसे भेजे, बल्कि यह इतना समझदार है कि आपके खर्चों को अलग-अलग कैटेगरी में बांट देता है। मसलन, आपने खाने-पीने पर कितना उड़ाया, कपड़ों पर कितना खर्च किया या फिर बिल भरने में कितने पैसे गए। जब आप ग्राफ के जरिए देखते हैं कि आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा फालतू की चीजों में जा रहा है, तो अगली बार पेमेंट करते वक्त आपका हाथ अपने आप रुकने लगता है।
इस ऐप की सबसे कमाल की बात है बजट सेट करना। हम में से ज्यादातर लोग सोचते तो हैं कि इस महीने 5 हजार से ज्यादा फालतू खर्च नहीं करेंगे, लेकिन याद किसे रहता है?
BHIM ऐप में आप अपना एक मासिक बजट तय कर सकते हैं। जैसे ही आप बजट सेट करेंगे, ऐप के चार्ट में एक लाल लाइन (Red Line) दिखने लगेगी। यह लाइन किसी खतरे के निशान से कम नहीं है। जब तक आपका खर्च इस लाइन के नीचे है, आप सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही खर्च बढ़ा और ग्राफ ने उस लाल लाइन को छुआ, आपको समझ आ जाएगा कि अब हाथ खींचने का वक्त आ गया है।
ज्यादातर प्राइवेट पेमेंट ऐप्स आपको ये तो बताते हैं कि पैसा किसे गया, लेकिन ये नहीं समझाते कि आपकी आर्थिक सेहत कैसी है। BHIM ऐप का यह फीचर आपको पिछले महीनों के खर्चों से तुलना करने की सुविधा भी देता है। आप चार्ट देखकर समझ सकते हैं कि पिछले महीने के मुकाबले इस बार आपने कितनी बचत की या कितनी फिजूलखर्ची।
तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ पैसे भेजने के लिए नहीं, बल्कि पैसे बचाने के लिए भी कीजिए। अगर डिजिटल पेमेंट आपकी जेब खाली कर रहा है, तो एक बार सरकारी BHIM ऐप के इस बजट फीचर को आजमाकर देखिए। आखिर मेहनत की कमाई है, उसका हिसाब तो होना ही चाहिए।
इस फीचर का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका BHIM ऐप अपडेटेड हो, उसके बाद नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।
स्टेप 1: 'Spend Analytics' सेक्शन को खोजें
जैसे ही आप BHIM ऐप में अपना पासवर्ड/पिन डालकर लॉगिन करेंगे, आपको होम स्क्रीन पर ही थोड़ा नीचे की तरफ 'Spend Analytics' का विकल्प दिखाई देगा। यह फीचर सामने ही रखा गया है ताकि आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर माथापच्ची न करनी पड़े।
स्टेप 2: खर्चों का एक्स-रे देखें
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक डैशबोर्ड खुलेगा।
स्टेप 3: चार्ट से समझें खर्चों का ट्रेंड
पेज पर नीचे की तरफ आपको एक चार्ट दिखाई देगा। यह चार्ट आपके पिछले कुछ महीनों के खर्चों की तुलना करता है। अगर इस महीने का ग्राफ पिछले महीने से ऊंचा है, तो समझ जाइये कि आपकी सेविंग खतरे में है।
स्टेप 4: अपनी लक्ष्मण रेखा तय करें
यह इस फीचर का सबसे दमदार हिस्सा है। खर्चों को सिर्फ देखना ही काफी नहीं है, उन्हें रोकना भी जरूरी है।
स्टेप 5: लाल रेखा पर रखें नजर
बजट सेट करते ही आपके चार्ट में एक लाल लाइन (Red Line) खिंच जाएगी। आप जैसे-जैसे खर्च करेंगे, आपका ब्लू ग्राफ उस लाइन की तरफ बढ़ेगा। जैसे ही ग्राफ लाल लाइन को छुएगा या पार करेगा, आपको तुरंत अलर्ट मिल जाएगा कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग