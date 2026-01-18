UPI खर्च पर लगाम लगाएगा BHIM ऐप का ‘डिजिटल मुनीम’, फिजूलखर्ची होगी कंट्रोल

BHIM UPI Spend Analytics: आजकल चाय की टपरी हो या बड़ा शॉपिंग मॉल, हर जगह बस एक ही आवाज सुनाई देती है… 'QR कोड दीजिये', स्कैन किया और काम हो गया। बात सच भी है, UPI ने हमारी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि अब जेब में पर्स रखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन इस आसानी के साथ एक बड़ी मुसीबत भी आई है। जब हम कैश में लेनदेन करते थे, तो बटुए से नोट कम होते हुए दिखते थे। एक दर्द होता था कि पैसा जा रहा है। पर डिजिटल पेमेंट में तो बस पिन डाला और काम खत्म… नतीजा? महीने के आखिर में जब बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, तो समझ ही नहीं आता कि इतना सारा पैसा आखिर उड़ कहां गया?