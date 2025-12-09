9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

भिलाई

भिलाई आ रहे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, लगेगा दिव्य दरबार, सुनाएंगे हनुमंत कथा

Dhirendra Krishna Shastri: अंतरराष्ट्रीय कथा वाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहली बार भिलाई आ रहे हैं। यहां जयंती स्टेडियम के समीप ग्राउंड में श्रीहनुमंत कथा सुनाएंगे…

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Dec 09, 2025

Dhirendra Krishna Shastri

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ( File Photo Patrika )

Dhirendra Krishna Shastri: इस्पात नगरी भिलाई पहली बार सनातन धर्म के ध्वजवाहक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आगमन की साक्षी बनने जा रही है। 25 से 29 दिसंबर तक जयंती स्टेडियम के समीप ग्राउंड में दिव्य श्रीहनुमंत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। जिसमें पंडित शास्त्री प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराएंगे। यह जानकारी श्री हनुमंत कथा के आयोजक एवं छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय ने प्रेस वार्ता में दी।

Dhirendra Krishna Shastri: 27 दिसंबर को लगेगा दिव्य दरबार

उन्होंने बताया कि कथा के अंतर्गत 27 दिसंबर को विशेष दिव्य दरबार का आयोजन होगा, जिसमें पंडित शास्त्री श्रद्धालुओं की पर्ची निकालकर समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। पाण्डेय ने बताया कि सेवा समर्पण समिति,दुर्ग द्वारा आयोजित इस भव्य कथा के लिए तैयारियां प्रारंभ हो गई है। कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, आयोजन समिति के अध्यक्ष पंडित वीरेन्द्र प्रसाद शुक्ला के साथ अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं समाजसेवी आयोजन के सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को लेकर कार्यरत हैं। इस आयोजन के लिए दुर्ग-भिलाई ही नहीं, बल्कि देश एवं पूरे छत्तीसगढ़ से हजारों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है।

तैयारी हुई तेज

पाण्डेय ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेवा समर्पण समिति द्वारा विशाल एवं सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की जा रही है। भव्य डोमशेड सुव्यवस्थित वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि आवागमन बाधित न हो। इस आयोजन में साहू समाज, यादव समाज, सिख समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, चंद्राकर समाज, देवांगन समाज, पूज्य सिंधी पंचायत चैंबर ऑफ़ कॉमर्स विभिन्न व्यापारिक संगठन सहित विभिन्न सामाजिक एवं समाजसेवी संस्थाओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

Published on:

09 Dec 2025 12:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / भिलाई आ रहे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, लगेगा दिव्य दरबार, सुनाएंगे हनुमंत कथा

भिलाई

छत्तीसगढ़

