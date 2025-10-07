रायपुर के सलमान ने सनातन धर्म को अपनाया.. पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कराया घर वापसी, पिलाया गंगाजल और..

युवा समाजसेवी चंदन-बसंत अग्रवाल थान खम्हरिया वाले के नेतृत्व में स्व. पुरुषोत्तम अग्रवाल स्मृति फाउंडेशन के तत्वावधान में श्री हनुमंत कथा आयोजित की जा रही है। बसंत अग्रवाल ने बताया कि कथा के तीसरे दिन दिव्य दरबार में घर वापसी बिना किसी दबाव के मुस्लिम और ईसाई समाज के दो लोगों ने महाराज के सामने किया। उनका सनातन धर्म में स्वागत किया गया। इससे पहले लोक कलाकार दिलीप षडंगी, कांता सरण और अरुण साहू का समान किया गया। कथा समाप्त के बाद मंगलवार को रात 9.30 बजे पं. धीरेंद्र शास्त्री अपने ऑफिशयल फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आम जनता से लाइव जुड़ेंगे। मंगलवार को 12 बजे से इस बार प्रेत राज सरकार का दरबार लगेगा। वहीं सुबह 9 बजे पं. धीरेंद्र शास्त्री दीक्षा देंगे।