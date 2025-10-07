Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर के सलमान ने सनातन धर्म को अपनाया.. पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कराया घर वापसी, पिलाया गंगाजल और..

Bageshwar baba: बागेश्वरधाम के पं. धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में रायपुर के सलमान भाई ने सनातन धर्म को अपनाया। बताया कि वे पहले भी पूजा-पाठ करते थे, लेकिन…

2 min read

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Oct 07, 2025

baba bagheshwar

पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कराया घर वापसी, पिलाया गंगाजल ( Photo - Patrika )

Bageshwar baba in raipur: अवधपुरी मैदान गुढ़ियारी में श्री हनुमंत कथा कर रहे बागेश्वरधाम के पं. धीरेंद्र शास्त्री ने सोमवार को दिव्य दरबार लगाया। कथा पंडाल में हजारों की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि दरबार में अर्जी लगाने के बाद लहसून, मांस, मदिरा का सेवन पूरी तरह से बंद करना है। ( Bageshwar baba ) जब स्वप्न में दो बार लाल बंदर दिखें तो समझ जाना कि बालाजी महाराज के दरबार में आपकी अर्जी लग चुकी है। फिर रोष, बाधा, भूतप्रेत टिक नहीं पाएंगे। मंगलवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक दरबार लगेगा।

Bageshwar Baba: रायपुर के सलमान ने सनातन धर्म को कबूला

रायपुर के सलमान भाई ने सनातन धर्म को कबूल किया। कथा के मंच पर उन्होंने कहा कि वे पहले भी पूजा-पाठ करते थे, परंतु घर वाले मना करते थे लेकिन आज जब यहां घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा था तो उन्होंने भी सनातन धर्म को अपनाने का विचार किया। धीरेंद्र शास्त्री ने उन्हें शपथपत्र की एक कॉपी कलेक्टर को देने को कहा। उन्हें गंगाजल पिलवाया और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सलमान अब राजवीर के नाम से जाने जाएंगे। उत्कल समाज की बिन्नी बाई ने बताया कि उसके ससुर ने हिन्दू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। अपने पूरे परिवार के साथ वह भी घर वापसी कर रही है।

कलाकारों को सम्मानित किया

युवा समाजसेवी चंदन-बसंत अग्रवाल थान खम्हरिया वाले के नेतृत्व में स्व. पुरुषोत्तम अग्रवाल स्मृति फाउंडेशन के तत्वावधान में श्री हनुमंत कथा आयोजित की जा रही है। बसंत अग्रवाल ने बताया कि कथा के तीसरे दिन दिव्य दरबार में घर वापसी बिना किसी दबाव के मुस्लिम और ईसाई समाज के दो लोगों ने महाराज के सामने किया। उनका सनातन धर्म में स्वागत किया गया। इससे पहले लोक कलाकार दिलीप षडंगी, कांता सरण और अरुण साहू का समान किया गया। कथा समाप्त के बाद मंगलवार को रात 9.30 बजे पं. धीरेंद्र शास्त्री अपने ऑफिशयल फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आम जनता से लाइव जुड़ेंगे। मंगलवार को 12 बजे से इस बार प्रेत राज सरकार का दरबार लगेगा। वहीं सुबह 9 बजे पं. धीरेंद्र शास्त्री दीक्षा देंगे।

मंत्री, विधायक और भाजपा नेता पहुंचे

इस अवसर पर परिवहन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू, विधायक रोहित साहू, पूर्व विधायक नारायण चंदेल, भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय, युवा समाजसेवी चंदन- बसंत अग्रवाल (थान खम्हरिया वाले), हिन्दू जागरण मंच के प्रांत संयोजक अवधेश दुबे, भार्गव, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ.सलीम राज, प्रितेष रागी, सुनील खेमका, दीपक भारद्वाज, आशा तिवारी, शालिनी राजपूत के अलावा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

Updated on:

07 Oct 2025 05:47 pm

Published on:

07 Oct 2025 05:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर के सलमान ने सनातन धर्म को अपनाया.. पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कराया घर वापसी, पिलाया गंगाजल और..

