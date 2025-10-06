रायपुर में धीरेंद्र शास्त्री का दिव्य दरबार, बोले- हिंदुओं को अब भी गुलामी की आदत… CM साय से गौ-अभयारण्य बनाने की रखी मांग

“हिंदू आज भी मानसिक रूप से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी सोच और बंटवारे की मानसिकता अब भी हमारे बीच है। अमीरी-गरीबी और जातिवाद, ये सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक किसी बुलडोज़र या आंदोलन से नहीं, बल्कि अपनी एकता से ही हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।” उन्होंने समाज से जातिवाद को समाप्त करने की अपील की और कहा कि सनातन धर्म की रक्षा केवल भाषणों से नहीं, बल्कि आचरण, एकता और सेवा के भाव से संभव है।