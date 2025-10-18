Science College: साइंस कॉलेज हॉस्टल में गुंडागर्दी, मेन स्विच बंद करके छात्रों को जमकर पीटा, जानें पूरा मामला…

साइंस कॉलेज हॉस्टल में गुंडागर्दी (Photo source- Patrika)
Science College: साइंस कॉलेज में गुंडागर्दी करने वाले 4 और आरोपियों को पुलिस ने धरदबोचा। इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले दिनों साइंस कॉलेज के हॉस्टल में घुसकर आरोपियों ने जमकर मारपीट की थी। इस मामले में सरस्वती नगर पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश में जुटी है।
Science College: इस बीच पुलिस ने आरोपियों में शामिल रोशन वागिरे, अरबान खान उर्फ टिंटू, मनीष तिवारी और हाफिजुद्दीन उर्फ फैज को गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मामूली विवाद के बाद बड़ी संख्या में एकजुट होकर आरोपियों ने हॉस्टल में धावा बोला। बिजली का मेन स्विच बंद करके जो भी छात्र मिला, उससे मारपीट की। इसमें कई छात्र घायल हो गए थे।
