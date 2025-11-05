CG News: 9 महीने से नहीं मिला वेतन! आश्रम-छात्रावास के कर्मचारियों पर टूटा आर्थिक संकट

कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति हुई खराब (photo source- Patrika)
CG News: भानुप्रतापपुर ब्लॉक के आश्रम और छात्रावासों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है। छत्तीसगढ़ लघु वेतन कर्मचारी संघ के विभागीय सचिव राजकुमार नेताम ने बताया है कि कर्मचारियों को पिछले 9 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने परिवार चलाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। राजकुमार नेताम ने बताया कि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि दुकानदारों ने राशन-सामग्री देना बंद कर दिया है।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के घरों में भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आश्रम-छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों को 9 माह का रुका वेतन तुरंत देने की मांग किया जा रहा है। एक महीने वेतन नहीं मिलने से हाहाकार मच जाती है और दैनिक वेतन भोगियों को 9 माह से वेतन नहीं मिला है। सोचने वाली बात है, वे कैसे काम करते होंगे, बच्चे क्या खाते होंगे और पढ़ाई में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी।
लापरवाही बरतने वाले और बजट के अभाव का झूठा हवाला देने वाले अधिकारियों पर सत कार्रवाई हो। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए वेतन के नियमित भुगतान हेतु एक स्थायी तंत्र स्थापित किया जाए। मामला आदिम जाति कल्याण विभाग की अमानवीय कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। गरीबों की सेवा करने वाले कर्मचारियों को भुखमरी की कगार पर धकेल दिया जाता है।
आर-पार की लड़ाई की तैयारी: संघ के सचिव राजकुमार नेताम ने विभाग को चेतावनी देते हुए तत्काल वेतन भुगतान की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन जारी नहीं किया गया, तो संघ सभी जिले के कर्मचारियों की बैठक बुलाकर आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा।
CG News: वेतन भुगतान में हो रही लापरवाही को लेकर कर्मचारियों ने सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग से संपर्क किया तो उन्हें 'बजट नहीं होने' का हवाला दिया गया। 9 माह से वेतन न मिलने के बावजूद विभाग के किसी भी अधिकारी, अधीक्षक या अधीक्षिका ने कर्मचारियों की सुध नहीं ली है। यह दर्शाता है कि विभाग को अपने कर्मचारियों के प्रति कितनी संवेदनहीनता है।
