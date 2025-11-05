CG News: 9 महीने से नहीं मिला वेतन! आश्रम-छात्रावास के कर्मचारियों पर टूटा आर्थिक संकट

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के घरों में भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आश्रम-छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों को 9 माह का रुका वेतन तुरंत देने की मांग किया जा रहा है। एक महीने वेतन नहीं मिलने से हाहाकार मच जाती है और दैनिक वेतन भोगियों को 9 माह से वेतन नहीं मिला है। सोचने वाली बात है, वे कैसे काम करते होंगे, बच्चे क्या खाते होंगे और पढ़ाई में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी।