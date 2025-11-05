Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

CG News: 9 महीने से नहीं मिला वेतन! आश्रम-छात्रावास के कर्मचारियों पर टूटा आर्थिक संकट

CG News: छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर ब्लॉक में आश्रम और छात्रावासों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 9 महीने से वेतन नहीं मिला है।

2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 05, 2025

कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति हुई खराब (photo source- Patrika)

कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति हुई खराब (photo source- Patrika)

CG News: भानुप्रतापपुर ब्लॉक के आश्रम और छात्रावासों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है। छत्तीसगढ़ लघु वेतन कर्मचारी संघ के विभागीय सचिव राजकुमार नेताम ने बताया है कि कर्मचारियों को पिछले 9 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने परिवार चलाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। राजकुमार नेताम ने बताया कि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि दुकानदारों ने राशन-सामग्री देना बंद कर दिया है।

CG News: कर्मचारियों को भुखमरी की कगार पर धकेला

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के घरों में भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आश्रम-छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों को 9 माह का रुका वेतन तुरंत देने की मांग किया जा रहा है। एक महीने वेतन नहीं मिलने से हाहाकार मच जाती है और दैनिक वेतन भोगियों को 9 माह से वेतन नहीं मिला है। सोचने वाली बात है, वे कैसे काम करते होंगे, बच्चे क्या खाते होंगे और पढ़ाई में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी।

लापरवाही बरतने वाले और बजट के अभाव का झूठा हवाला देने वाले अधिकारियों पर सत कार्रवाई हो। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए वेतन के नियमित भुगतान हेतु एक स्थायी तंत्र स्थापित किया जाए। मामला आदिम जाति कल्याण विभाग की अमानवीय कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। गरीबों की सेवा करने वाले कर्मचारियों को भुखमरी की कगार पर धकेल दिया जाता है।

आर-पार की लड़ाई की तैयारी: संघ के सचिव राजकुमार नेताम ने विभाग को चेतावनी देते हुए तत्काल वेतन भुगतान की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन जारी नहीं किया गया, तो संघ सभी जिले के कर्मचारियों की बैठक बुलाकर आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा।

अधिकारी दे रहे बजट नहीं होने का हवाला

CG News: वेतन भुगतान में हो रही लापरवाही को लेकर कर्मचारियों ने सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग से संपर्क किया तो उन्हें 'बजट नहीं होने' का हवाला दिया गया। 9 माह से वेतन न मिलने के बावजूद विभाग के किसी भी अधिकारी, अधीक्षक या अधीक्षिका ने कर्मचारियों की सुध नहीं ली है। यह दर्शाता है कि विभाग को अपने कर्मचारियों के प्रति कितनी संवेदनहीनता है।

ये भी पढ़ें

छात्रावास में हड़कंप! 10 साल की बच्ची की रहस्यमयी मौत, वजह जानकर पुलिस भी हुई हैरान
कोंडागांव
मौत (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 02:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG News: 9 महीने से नहीं मिला वेतन! आश्रम-छात्रावास के कर्मचारियों पर टूटा आर्थिक संकट

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छात्रावास में अव्यवस्था! छात्रों ने की अधीक्षक को हटाने की मांग, सहायक आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

छात्रावास में अव्यवस्था (photo source- Patrika)
कांकेर

भालू-तेंदुए दोनों का आतंक जारी! भय के साए में रह रहे ग्रामीण, वन विभाग से की सुरक्षा की मांग

भालू और तेंदुए दोनों का आतंक जारी (photo source- Patrika)
कांकेर

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक का रंगारंग समापन, 5400 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

बस्तर ओलंपिक का समापन (photo source- Patrika)
कांकेर

Naxalites Surrender: बस्तर में 21 नक्सली मुख्यधारा में लौटे, 85 लाख का इनाम था घोषित…

Naxalites Surrender (photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: बीमार घोड़े को सड़क पर तड़पता छोड़ गया मालिक, ढाबा संचालक ने दिखाई इंसानियत

बीमार घोड़े का इलाज (Photo source- Patrika)
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.