3 नवंबर से सहकारी समितियों में फिर लगेंगे ताले, कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल से धान खरीदी पर संकट

समितियों में 3 नवंबर से फिर लगेंगे ताले (photo source- Patrika)
Chhattisgarh News: सहकारी समितियों में सोमवार से एक बार फिर से ताले लटकेंगे। कर्मचारी संघ चार सूत्रीय मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर रहेगा। इससे धान खरीदी की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। अब तक फड़ों में साफ-सफाई का कार्य भी नहीं हो पाया है। लगातार त्योहारी अवकाश के चलते भी कार्य प्रभावित हुए हैं।
संघ के जिलाध्यक्ष जय प्रकाश साहू ने बताया कि 3 से 11 नवंबर तक बेमयादी आंदोलन व 12 नवंबर से कैबिनेट के निर्णय तक आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में केवल सहकारी समिति के कर्मचारी ही नहीं, कम्प्यूटर ऑपरेटर भी शामिल हैं। हड़ताल से उचित मूल्य की दुकानें भी प्रभावित हो रही हैं।
Chhattisgarh News: जय प्रकाश साहू ने बताया कि हमारी मुख्य मांगों में प्रदेश के सहकारी समितियों के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान राशि मध्यप्रदेश सरकार की तरह प्रदान की जाए, कांडे कमेटी की अध्यक्षता रिपोर्ट सेवानियम 2018 संशोधन में भविष्य निधि, महंगाई भत्ता, ईएसआईसी, संस्था के दैनिक, सूखत की समस्या का समाधान करने आदि मांगें शामिल हैं।
