महासमुंद

3 नवंबर से सहकारी समितियों में फिर लगेंगे ताले, कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल से धान खरीदी पर संकट

Chhattisgarh News: सहकारी समितियों के कर्मचारी संघ ने 3 नवंबर से चार सूत्रीय मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया है।

less than 1 minute read
महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 02, 2025

समितियों में 3 नवंबर से फिर लगेंगे ताले (photo source- Patrika)

समितियों में 3 नवंबर से फिर लगेंगे ताले (photo source- Patrika)

Chhattisgarh News: सहकारी समितियों में सोमवार से एक बार फिर से ताले लटकेंगे। कर्मचारी संघ चार सूत्रीय मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर रहेगा। इससे धान खरीदी की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। अब तक फड़ों में साफ-सफाई का कार्य भी नहीं हो पाया है। लगातार त्योहारी अवकाश के चलते भी कार्य प्रभावित हुए हैं।

संघ के जिलाध्यक्ष जय प्रकाश साहू ने बताया कि 3 से 11 नवंबर तक बेमयादी आंदोलन व 12 नवंबर से कैबिनेट के निर्णय तक आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में केवल सहकारी समिति के कर्मचारी ही नहीं, कम्प्यूटर ऑपरेटर भी शामिल हैं। हड़ताल से उचित मूल्य की दुकानें भी प्रभावित हो रही हैं।

Chhattisgarh News: जय प्रकाश साहू ने बताया कि हमारी मुख्य मांगों में प्रदेश के सहकारी समितियों के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान राशि मध्यप्रदेश सरकार की तरह प्रदान की जाए, कांडे कमेटी की अध्यक्षता रिपोर्ट सेवानियम 2018 संशोधन में भविष्य निधि, महंगाई भत्ता, ईएसआईसी, संस्था के दैनिक, सूखत की समस्या का समाधान करने आदि मांगें शामिल हैं।

महंगाई भत्ता व एरियर्स को लेकर सरकार पर बरसे कर्मचारी, बोले- 29 अक्टूबर को होगा राज्यव्यापी आंदोलन
सुकमा
Dearness allowance (Photo source- Patrika)

Published on:

02 Nov 2025 02:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / 3 नवंबर से सहकारी समितियों में फिर लगेंगे ताले, कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल से धान खरीदी पर संकट

महासमुंद

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में BPL राशनकार्ड की छंटनी शुरू! 1.51 लाख संदिग्ध में से 6,875 कार्ड निरस्त, अब होंगे APL में शामिल

छत्तीसगढ़ में BPL राशनकार्ड की छंटनी शुरू! 1.51 लाख संदिग्ध में से 6,875 कार्ड निरस्त, अब होंगे APL में शामिल(photo-patrika)
महासमुंद

जंगल के पास संदिग्ध हालत में मिला शव, हाथ बंधा होने का फोटो वायरल, 3 दिन बाद भी पुलिस नहीं सुलझा पाई मौत की गुत्थी

मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
महासमुंद

CG News: सहकारी समितियों में फिर लटकेंगे ताले, इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी करेंगे आंदोलन

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ (Photo source- Patrika)
महासमुंद

CG News: रायपुर रूट पर बस सेवा 50% तक बंद, राजिम और सरायपाली रूट पर बसें न चलीं, यात्री परेशान…

CG News: रायपुर रूट पर बस सेवा 50% तक बंद, राजिम और सरायपाली रूट पर बसें न चलीं, यात्री परेशान...(photo-patrika)
महासमुंद

CGPSC परीक्षा की तैयारी के लिए नवकिरण अकादमी में 8 टेस्ट सीरीज का आयोजन, जानें पूरी detail…

CGPSC परीक्षा की तैयारी के लिए नवकिरण अकादमी में 8 टेस्ट सीरीज का आयोजन, जानें पूरी detail...(photo-patrika)
