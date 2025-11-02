3 नवंबर से सहकारी समितियों में फिर लगेंगे ताले, कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल से धान खरीदी पर संकट

Chhattisgarh News: जय प्रकाश साहू ने बताया कि हमारी मुख्य मांगों में प्रदेश के सहकारी समितियों के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान राशि मध्यप्रदेश सरकार की तरह प्रदान की जाए, कांडे कमेटी की अध्यक्षता रिपोर्ट सेवानियम 2018 संशोधन में भविष्य निधि, महंगाई भत्ता, ईएसआईसी, संस्था के दैनिक, सूखत की समस्या का समाधान करने आदि मांगें शामिल हैं।