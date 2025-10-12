छात्रावास में हड़कंप! 10 साल की बच्ची की रहस्यमयी मौत, वजह जानकर पुलिस भी हुई हैरान

Girl dies in hostel: विकासखंड माकड़ी के काटागांव कन्या आश्रम में 10 वर्षीय छात्रा चंपा नेताम पिता रामचंद्र नेताम, ग्राम बिवला की मौत शनिवार की सुबह हो गई। इस घटना से जहाँ प्रशासनिक हड़कंप कम मचा हुआ है तो वहीं इलाके में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक सुबह बेहोशी की हालत में बच्ची के पाए जाने के बाद बच्ची को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।