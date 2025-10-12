छात्रावास में हड़कंप! 10 साल की बच्ची की रहस्यमयी मौत, वजह जानकर पुलिस भी हुई हैरान

आश्रम छात्रावास में 10 वर्ष की बच्ची की मौत (Photo source- Patrika)
Girl dies in hostel: विकासखंड माकड़ी के काटागांव कन्या आश्रम में 10 वर्षीय छात्रा चंपा नेताम पिता रामचंद्र नेताम, ग्राम बिवला की मौत शनिवार की सुबह हो गई। इस घटना से जहाँ प्रशासनिक हड़कंप कम मचा हुआ है तो वहीं इलाके में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक सुबह बेहोशी की हालत में बच्ची के पाए जाने के बाद बच्ची को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बताया जा रहा है कि, घटना के सुबह 9 बजे जब सभी बच्चों ने भोजन किया और उसके बाद खेलकूद में व्यस्त थे। इसी दौरान चंपा की सहेलियों ने उसे बेहोशी की स्थिति में देखा और तुरंत स्टाफ को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्टाफ और आश्रम के अधीक्षक ने बच्ची को स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
Girl dies in hostel: घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। प्रारंभिक जांच में बच्ची की मौत के कारण के रूप में गले में टाई फंसने से दम घुटने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी जांच जारी है जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा।
