CG News: कुएं में गिरे 4 हाथियों को रैंप बनाकर बहार निकाला, वन विभाग ने तैयार किया रैंप

CG News: वन विभाग की टीम ने सूचना मिलते ही रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कुआं गहरा था और किनारे बेहद फिसलन भरे थे।

2 min read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Love Sonkar

Nov 05, 2025

CG News: कुएं में गिरे 4 हाथियों को रैंप बनाकर बहार निकाला, वन विभाग ने तैयार किया रैंप

कुएं में गिरे 4 हाथियों को रैंप बनाकर बहार निकाला (Photo Patrika)

CG News: बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभयारण्य क्षेत्र के पास ग्राम हरदी के पास स्थित एक खेत के पुराने कुएं में चार हाथी गिर गए, जिनमें एक शावक भी शामिल था। जैसे ही सुबह ग्रामीणों ने हाथियों की चिंघाड़ सुनी, गांव में अफरातफरी मच गई। कुछ ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

वन विभाग की टीम ने सूचना मिलते ही रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कुआं गहरा था और किनारे बेहद फिसलन भरे थे। स्थानीय ग्रामीणों ने शुरुआत में मदद करने से इनकार कर दिया। वजह थी, कुछ दिन पहले इसी इलाके में हुए हाथी हमले में एक किसान की मौत, और उस वक्त विभाग का कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा था।

वन विभाग को हाथियों के कुएं में गिरने की जानकारी मिली तो विभाग का अमला रेस्क्यू के लिए पहुंचा। उन्होंने कुएं के पास रैंप का निर्माण किया और चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाद हाथियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। विभागीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी हाथी पूरी तरह स्वस्थ हैं और किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है। रेस्क्यू किए हाथियों में एक नर, एक मादा और एक बच्चा भी शामिल था। वही एक हाथी अल्पवय का बताया जाता है।

ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश

वन विभाग की टीम जब जेसीबी लेकर खेत में पहुंची, तो गांव के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। खेत मालिक टिकनेस ध्रुव ने कहा, ‘‘यह वही खेत है जहां कुछ दिन पहले हाथियों ने आतंक मचाया था और हमारी फसलें बर्बाद कर दी थीं। सप्ताहभर पहले इसी इलाके में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है।’’ ग्रामीणों का आरोप है कि तब वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचने या हालात का जायजा लेने की कोई कोशिश नहीं की।

cg news

