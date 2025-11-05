CG News: कुएं में गिरे 4 हाथियों को रैंप बनाकर बहार निकाला, वन विभाग ने तैयार किया रैंप

वन विभाग को हाथियों के कुएं में गिरने की जानकारी मिली तो विभाग का अमला रेस्क्यू के लिए पहुंचा। उन्होंने कुएं के पास रैंप का निर्माण किया और चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाद हाथियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। विभागीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी हाथी पूरी तरह स्वस्थ हैं और किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है। रेस्क्यू किए हाथियों में एक नर, एक मादा और एक बच्चा भी शामिल था। वही एक हाथी अल्पवय का बताया जाता है।