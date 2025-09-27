Suicide Case: मेरी पत्नी का भाजपा नेता के बेटे से अवैध संबंध, उसे भागा ले गया… सुसाइड नोट लिख किसान ने दी जान, मचा हड़कंप

Suicide Case: भाजपा नेता के बेटे से पत्नी के अवैध संबंध और गांव में बदनामी का बोझ आखिर एक किसान के लिए असहनीय साबित हुआ। तखतपुर थाना क्षेत्र के बेलपान गांव में 52 वर्षीय किसान देवलाल मरकाम ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी जेब से मिले सुसाइड नोट में पत्नी के अवैध संबंध और उसे भाजपा नेता के बेटे द्वारा भगाकर ले जाने की बात लिखी हुई है।
देवलाल की पत्नी अक्सर गांव के ही किराना दुकानदार दद्दू कौशिक के पास जाती थी। दोनों की नजदीकियां पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थीं। देवलाल ने कई बार पत्नी और दद्दू को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, लेकिन सामाजिक बैठक और समझाइश के बाद भी हालात नहीं बदले। अगस्त 2025 में दद्दू महिला को भगा ले गया। एक महीने तक अपमान और बदनामी का घूंट पीने के बाद 24 सितंबर को आखिरकार देवलाल ने पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।
तलाशी में देवलाल की जेब से मिले सुसाइड नोट में साफ लिखा है कि पत्नी व दद्दू के संबंध उसकी मौत की वजह है।
परिजन और ग्रामीणों का आरोप है कि दद्दू के पिता एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। इसलिए पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। महिला के गायब होने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब सुसाइड नोट सामने आने के बाद भी पुलिस टालमटोल कर रही है।
मर्ग कायम कर लिया गया है। सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे कार्रवाई होगी। - अर्चना झा, एएसपी, ग्रामीण