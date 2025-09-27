Suicide Case: मेरी पत्नी का भाजपा नेता के बेटे से अवैध संबंध, उसे भागा ले गया… सुसाइड नोट लिख किसान ने दी जान, मचा हड़कंप

देवलाल की पत्नी अक्सर गांव के ही किराना दुकानदार दद्दू कौशिक के पास जाती थी। दोनों की नजदीकियां पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थीं। देवलाल ने कई बार पत्नी और दद्दू को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, लेकिन सामाजिक बैठक और समझाइश के बाद भी हालात नहीं बदले। अगस्त 2025 में दद्दू महिला को भगा ले गया। एक महीने तक अपमान और बदनामी का घूंट पीने के बाद 24 सितंबर को आखिरकार देवलाल ने पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।