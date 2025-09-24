Patrika LogoSwitch to English

Commits suicide: शहर के युवा ठेकेदार की पत्नी ने की आत्महत्या, ऑनलाइन मंगाई थीं सल्फास की गोलियां

Commits suicide: घरेलू विवाद पर जहर खाने की बात आ रही है सामने, गंभीर हालत में रायपुर किया गया था रेफर, रायपुर ले जाते समय रास्ते में हुई मौत

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 24, 2025

Commits suicide
Contractor's Wife Nisha Singh who committed suicide (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के एक युवा ठेकेदार की पत्नी ने मंगलवार की देर शाम कीटनाशक खाकर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली। आत्महत्या का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। यह बात भी सामने आ रही है कि ठेकेदार की पत्नी ने ऑनलाइन सल्फास की गोलियां मंगाई थीं। कीटनाशक खाने के बाद उसने पति को फोन कर जानकारी दी। इसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से डॉक्टरों द्वारा रेफर करने के बाद उसे रायपुर ले जाया जा रहा था, इसी बीच उसने रास्ते में दम तोड़ दिया।

शहर के नवापारा निवासी सुधाकर सिंह उर्फ चुन्नू 37 वर्ष ठेकेदारी करता है। वर्तमान में वह गोधनपुर स्थित वसुंधरा विहार कॉलोनी में अपनी पत्नी पत्नी निशा सिंह 34 वर्ष व 14 वर्षीय व 8 वर्षीय 2 बेटियों के साथ रह रहा था। मंगलवार की देर शाम उसकी पत्नी ने अज्ञात कारणों से सल्फास की गोलियां (Commits suicide) खा लीं।

इसकी जानकारी उसने फोन पर पति को दी। यह सुनते ही वह घर पहुंचा और उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रायपुर के लिए रेफर कर दिया। एंबुलेंस से रायपुर ले जाने के दौरान उसने कुछ देर बाद ही रास्ते में दम (Commits suicide) तोड़ दिया।

Commits suicide: घरेलू विवाद की बात आ रही सामने

बुधवार की सुबह पुलिस ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। ठेकेदार की पत्नी द्वारा आत्महत्या (Commits suicide) की वजह घरेलू विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ऑनलाइन मंगाई थीं सल्फास की गोलियां

बताया जा रहा है कि मृतका (Commits suicide) ने कुछ दिन पूर्व ही ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सल्फास की गोलियां मंगाई थीं। इसका सेवन ही उसने मंगलवार की शाम को किया। सल्फास एक कीटनाशक है, जिसका उपयोग कीड़ों से अनाज को बचाने के लिए किया जाता है।

24 Sept 2025 06:18 pm

24 Sept 2025 06:17 pm

