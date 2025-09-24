Commits suicide: शहर के युवा ठेकेदार की पत्नी ने की आत्महत्या, ऑनलाइन मंगाई थीं सल्फास की गोलियां

अंबिकापुर। शहर के एक युवा ठेकेदार की पत्नी ने मंगलवार की देर शाम कीटनाशक खाकर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली। आत्महत्या का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। यह बात भी सामने आ रही है कि ठेकेदार की पत्नी ने ऑनलाइन सल्फास की गोलियां मंगाई थीं। कीटनाशक खाने के बाद उसने पति को फोन कर जानकारी दी। इसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से डॉक्टरों द्वारा रेफर करने के बाद उसे रायपुर ले जाया जा रहा था, इसी बीच उसने रास्ते में दम तोड़ दिया।