दहेज प्रताड़ना केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सबूतों के अभाव में 7 साल की सजा रद्द, सास-ससुर को मिली राहत

जांजगीर-चांपा जिले के जैजैपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धीवरा निवासी अनुजराम और उनकी पत्नी इंदिराबाई पर आरोप था कि,उन्होंने अपनी बहू चैनकुमारी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया। चैनकुमारी की शादी 2006 में पवन कश्यप से हुई थी। शादी के एक वर्ष के भीतर 29 जून 2007 को चैनकुमारी ने आग लगाकर सुसाइड कर लिया। ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2008 में सास-ससुर को आइपीसी की धारा 498ए/34 में तीन साल और 304बी/34 में सात साल की सजा सुनाई थी।