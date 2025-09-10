कानून की धज्जियां… रोक के बाद भी DJP से गूंजा इलाका, नाबालिग की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, जानें क्या कहा?

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि राज्य के अधिनियम में कड़े प्रावधान हैं ही नहीं। एक या दो बार 500-1000 रुपए पेनाल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है। ना सामान की जब्ती होती है और ना ही कोई कार्रवाई। कोर्ट ने मामले में सरकार को कार्रवाई के संबन्ध में जवाब प्रस्तुत करने कहा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि केन्द्र सरकार की नॉइट पाल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी के तहत पांच लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। छग में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए संशोधित नियम विधानसभा से पास कराया जाएगा और कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।