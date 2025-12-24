मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में धमाके से हड़कंप, तारपीन टैंकर ब्लास्ट में एक मजदूर झुलसा, दूसरा लापता: VIDEO

बताया जा रहा कि, फैक्ट्री परिसर में रखे तारपीन तेल के टैंकर में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि चारों ओर काले धुएं का गुबार फैल गया और लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं। धमाकों की आवाज से आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। आशंका जताई जा रही कि शार्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।