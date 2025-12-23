CG News: नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भ गिराने की अनुमति, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

CG News: दुष्कर्म पीडि़ता नाबालिग के गर्भपात की अनुमति से जुड़े संवेदनशील मामले में शीतकालीन अवकाश के बावजूद हाईकोर्ट ने विशेष संवेदनशीलता दिखाई। सोमवार को जस्टिस पी.पी. साहू की विशेष अदालत लगाकर मामले की सुनवाई की गई। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रायपुर स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल एवं पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया है कि 23 दिसंबर को विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति में पीडि़ता का गर्भपात कराया जाए। साथ ही भ्रूण का डीएनए सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।