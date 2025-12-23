23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG News: नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भ गिराने की अनुमति, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी है। शीतकालीन अवकाश के बावजूद विशेष अदालत में मामले की सुनवाई की गई..

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 23, 2025

CG High Court, cg news

बिलासपुर हाई कोर्ट प्रतीकात्मक फोटो

CG News: दुष्कर्म पीडि़ता नाबालिग के गर्भपात की अनुमति से जुड़े संवेदनशील मामले में शीतकालीन अवकाश के बावजूद हाईकोर्ट ने विशेष संवेदनशीलता दिखाई। सोमवार को जस्टिस पी.पी. साहू की विशेष अदालत लगाकर मामले की सुनवाई की गई। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रायपुर स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल एवं पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया है कि 23 दिसंबर को विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति में पीडि़ता का गर्भपात कराया जाए। साथ ही भ्रूण का डीएनए सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।

CG News: 25 सप्ताह की गर्भवती पाई गई थी पीडि़ता

मामला रायपुर जिले की एक नाबालिग लड़की से जुड़ा है। परिजनों को तब संदेह हुआ जब बच्ची के पेट का आकार बढऩे लगा। पूछताछ पर नाबालिग ने बताया कि आरोपी ने शादी का झूठा आश्वासन देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद परिजन उसे चिकित्सक के पास ले गए, जहां जांच में वह 25 सप्ताह की गर्भवती पाई गई।

अवकाश में भी लगी विशेष अदालत

मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए शीतकालीन अवकाश के बावजूद सोमवार को विशेष कोर्ट गठित कर सुनवाई की गई। जस्टिस पी.पी. साहू ने याचिका स्वीकार करते हुए गर्भपात की अनुमति प्रदान की।

कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, दुष्कर्म पीडि़ता यह आज़ादी और अधिकार मिलना चाहिए कि वह स्वयं तय करे कि वह गर्भावस्था जारी रखना चाहती है या उसे समाप्त करना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की गर्भपात की अनुमति मांगने वाली याचिका स्वीकार की जाती है।

मेडिकल रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने लिया फैसला

पीडि़ता ने अपने अभिभावक के माध्यम से हाईकोर्ट में गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 19 दिसंबर को बीआर अंबेडकर अस्पताल और जेएनएम मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि गर्भपात से पीडि़ता को कोई गंभीर चिकित्सकीय जोखिम नहीं है।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में होगा गर्भपात

अदालत ने निर्देश दिए कि पीडि़ता अस्पताल अधीक्षक, स्त्रीरोग विशेषज्ञ और संबंधित मेडिकल कॉलेज प्रशासन से संपर्क कर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करे। गर्भपात की प्रक्रिया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के प्रावधानों के तहत, दो पंजीकृत चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में कराई जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य की जांच और ट्रायल को ध्यान में रखते हुए भ्रूण का डीएनए सैंपल सुरक्षित रखा जाए। पीडि़ता को 23 दिसंबर को अस्पताल में उपस्थित होकर गर्भपात कराने का निर्देश दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 03:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भ गिराने की अनुमति, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

शराब पार्टी पर पड़ोसियों की शिकायत

शराब पीते युवक-युवतियों की पार्टी पर पड़ोसियों ने दिखाया गुस्सा, फिर... पुलिस ने मौके से 7 लोगों को पकड़ा(photo-patrika)
बिलासपुर

शिक्षकों के समान पेंशन की मांग खारिज

CG High Court: शिक्षकों के समान पेंशन की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- अनुदान सहायता का मतलब सरकारी नौकरी नहीं...(photo-patrika)
बिलासपुर

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, जनवरी से लाखों परिवारों को नहीं मिलेगा राशन

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, जनवरी से लाखों परिवारों को नहीं मिलेगा राशन
बिलासपुर

31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा LPG गैस कनेक्शन! फटाफट करा लें ये काम…

LPG e-KYC Kaise Kare
बिलासपुर

3.63 लाख मतदाताओं के SIR फॉर्म नहीं हुए जमा

CG News: 3.63 लाख मतदाताओं के SIR फॉर्म नहीं हुए जमा, डोर-टू-डोर सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त(photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.