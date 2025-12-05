5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika Logo

बिलासपुर

तीन सरकारी राशन दुकानें निलंबित, अनियमितता पाए जाने पर SDM ने की कार्रवाई

Ration shops suspended: छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन दुकानों की बड़ी अनियमितताओं पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से राशन उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 05, 2025

तीन सरकारी राशन दुकानें निलंबित (photo source- Patrika)

तीन सरकारी राशन दुकानें निलंबित (photo source- Patrika)

Ration shops suspended: सरकारी राशन दुकानों में उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने और ई-केवाईसी सहित अन्य अनियमितताओं पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ने कोटा के पुडु और मिट्ठू नवागांव, तखतपुर क्षेत्र की जरौंधा शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निलंबित कर दिया है।

Ration shops suspended: केवाईसी अद्यतन करने में उदासीनता बरती गई

पुडु में दुकान संचालक ने उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी नहीं कराया था। अक्टूबर माह का डीडी जमा नहीं किया और धान खरीदी के लिए आवश्यक पीडीएस बारदाना भी उपलब्ध नहीं कराया था, जिसके चलते दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मिट्ठू नवागांव और जरौंधा की दुकानों में भी लापरवाही सामने आई है। दोनों दुकानों ने 15 नवंबर तक खाद्यान्न वितरण कार्य पूरा नहीं किया था। साथ ही उपभोक्ताओं के केवाईसी अद्यतन करने में उदासीनता बरती गई।

दुकानों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई

Ration shops suspended: निर्धारित समय सीमा में कार्य नहीं करने और बार-बार निर्देशों के बाद भी सुधार नहीं लाए जाने पर एसडीएम ने दोनों दुकानों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि आम उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न और लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। उचित मूल्य दुकान संचालकों की किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षकों को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं जांच रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Dec 2025 09:17 am

Published on:

05 Dec 2025 09:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / तीन सरकारी राशन दुकानें निलंबित, अनियमितता पाए जाने पर SDM ने की कार्रवाई

