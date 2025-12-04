4 दिसंबर 2025,

बिलासपुर

Religion Change Case: प्रार्थना सभा के बहाने मतांतरण? भोजन पर बुलाकर… हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, तीन गिरफ्तार

Religion Change Case: बिलासपुर जिले के पचपेड़ी क्षेत्र के चिल्हाटी गांव में बुधवार दोपहर भोजन के बहाने ग्रामीणों को प्रार्थना सभा में बुलाकर मतांतरण कराने के प्रयास का मामला सामने आया।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Dec 04, 2025

Religion Change Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पचपेड़ी क्षेत्र के चिल्हाटी गांव में बुधवार दोपहर भोजन के बहाने ग्रामीणों को प्रार्थना सभा में बुलाकर मतांतरण कराने के प्रयास का मामला सामने आया। इस जानकारी के फैलते ही हिंदू संगठनों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस टीम तुरंत गांव पहुंची और भीड़ को शांत कराया।

Religion Change Case: पुलिस की कार्रवाई में तीन लोग पकड़े गए

पुलिस के अनुसार, आयोजकों ने ग्रामीणों को भोजन वितरण के नाम पर बुलाया था, लेकिन सभा के दौरान उन्हें बाइबिल बांटी जा रही थी और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना हिंदू संगठनों को दी, जिसके बाद विरोध शुरू हो गया। मौके पर पहुंचे संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि भोजन को माध्यम बनाकर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस ने मतांतरण का प्रयास कर रहे लोगों से पूछताछ की, लेकिन वे संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे। इसके बाद तीन लोगों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों की अनुमति न दी जाए, जिससे सामाजिक माहौल बिगड़ने की आशंका हो।

