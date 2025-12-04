4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

रेल यात्रियों की फिर बढ़ी परेशानी! 5 दिन बिलासपुर-रायगढ़ के बीच रद्द रहेगी मेमू ट्रेन

MEMU Train Cancellation: बिलासपुर रेलवे डिवीजन के चांपा–खरसिया सेक्शन में बाराद्वार स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी का काम शुरू होने के कारण 8 से 13 दिसंबर तक कई मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी।

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 04, 2025

5 दिन बिलासपुर-रायगढ़ मेमू ट्रेन रद्द (photo source- Patrika)

5 दिन बिलासपुर-रायगढ़ मेमू ट्रेन रद्द (photo source- Patrika)

MEMU Train Cancellation: बिलासपुर रेलवे डिवीज़न के चंपा-खर्सिया सेक्शन में बरद्वार स्टेशन पर चौथी रेलवे लाइन को जोड़ने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। रेलवे इस प्रोजेक्ट के लिए प्री-नॉन-इंटर लॉकिंग और नॉन-इंटर लॉकिंग टेक्निकल काम करेगा। इसके चलते कई दिनों तक कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनें अपने तय डेस्टिनेशन से पहले ही रुक जाएंगी।

किन तिथियों में रहेंगी ट्रेनें रद्द?

9 से 13 दिसंबर तक रद्द रहेंगी:

68735 रायगढ़–बिलासपुर मेमू

68738/68737 बिलासपुर–रायगढ़–बिलासपुर मेमू

8 से 12 दिसंबर तक रद्द रहेगी:

68736 बिलासपुर–रायगढ़ मेमू पैसेंजर

MEMU Train Cancellation: कौन-सी ट्रेनें शॉर्ट-टर्मिनेट या शॉर्ट-ऑरिजिनेट होंगी?

9 से 13 दिसंबर तक:

68861 गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू → बिलासपुर स्टेशन में ही समाप्त होगी

68862 झारसुगुड़ा–गोंदिया मेमू → बिलासपुर स्टेशन से ही शुरू होगी

अर्थात, बिलासपुर से आगे झारसुगुड़ा के बीच यह ट्रेनें रद्द रहेंगी।

यात्रियों के लिए सलाह

रेलवे द्वारा किए जा रहे इस टेक्निकल काम की वजह से, यात्रियों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें।

खबर शेयर करें:

