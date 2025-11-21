Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

Trains Cancelled: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर! 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक तीन MEMU ट्रेनें रद्द

Trains Cancelled: कटनी जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक बिलासपुर–कटनी और चिरमिरी–कटनी रूट की तीन मेमू ट्रेनें रद्द की गई हैं।

Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 21, 2025

26 नवंबर से 3 दिसंबर तक तीन यात्री ट्रेनें रद्द (photo source- Patrika)

26 नवंबर से 3 दिसंबर तक तीन यात्री ट्रेनें रद्द (photo source- Patrika)

Trains Cancelled: वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जबलपुर डिवीजन में न्यू कटनी जंक्शन (C) पर यार्ड रीमॉडलिंग का बड़ा काम चल रहा है। यह काम 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। इसलिए, बिलासपुर-कटनी और चिरमिरी-कटनी रूट पर कई पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। रेलवे ने कहा कि काम के दौरान यात्रियों को हुई किसी भी परेशानी के लिए उन्हें खेद है। कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट इस तरह है।

Trains Cancelled: रद्द की गई ट्रेनें

कटनी–चिरमिरी मेमू पैसेंजर (61601), अवधि: 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक, पूरी तरह रद्द।

चिरमिरी–कटनी मेमू पैसेंजर (61602), अवधि: 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक, पूरी तरह रद्द।

बिलासपुर–कटनी मेमू पैसेंजर (68747), अवधि: 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक, उमरिया स्टेशन पर ही समाप्त होगी। उमरिया–कटनी के बीच रद्द।

कटनी–बिलासपुर मेमू लोकल (68748), अवधि: 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक, उमरिया स्टेशन से ही शुरू होगी।, कटनी–उमरिया के बीच रद्द।

Trains Cancelled: यात्रियों को दी गई सलाह

अपनी यात्रा से पहले ट्रेन का अपडेटेड स्टेटस ज़रूर चेक कर लें।

कोई दूसरा रास्ता या ट्रेन इस्तेमाल करने की कोशिश करें।

रेलवे ने लोगों से हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी लेने की अपील की है।

