Trains Cancelled: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर! 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक तीन MEMU ट्रेनें रद्द

Trains Cancelled: वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जबलपुर डिवीजन में न्यू कटनी जंक्शन (C) पर यार्ड रीमॉडलिंग का बड़ा काम चल रहा है। यह काम 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। इसलिए, बिलासपुर-कटनी और चिरमिरी-कटनी रूट पर कई पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। रेलवे ने कहा कि काम के दौरान यात्रियों को हुई किसी भी परेशानी के लिए उन्हें खेद है। कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट इस तरह है।