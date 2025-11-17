CG News: दो साल में नहीं बन पाया रेलवे स्टेशन, यात्री हुए परेशान, 16 करोड़ की लागत से किया जा रहा निर्माण

अमृत भार स्टेशन योजना के तहत नए स्टेशन की सौगात अब 2026 में ही यात्रियों को मिल पाएगी। कार्य की गति को देखते हुए लग नहीं रहा है कि स्टेशन का कार्य 2025 में पूर्ण हो पाएगा। वर्तमान में भवन से संबंधित कार्य ही पूरा नहीं हो पाया है। 6 अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के आधुनिकीकरण के लिए वर्चुअल उद्घाटन किया था। योजना के तहत महासमुंद के रेवले स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जाना है। वर्तमान में फुटब्रिज बनाया जा रहा है।