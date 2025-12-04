CG Crime News: भतीजी के प्रेम विवाह पर भड़का चाचा, ससुर पर टंगिया से हमला, जानें पूरा मामला…

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रेम विवाह को लेकर पारिवारिक विवाद हिंसा में बदल गया। चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम कुंआ में एक युवक के प्रेम विवाह से नाराज युवती के चाचा ने बुधवार दोपहर ससुर पर टंगिया से जानलेवा हमला कर दिया। घायल ग्रामीण ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है।